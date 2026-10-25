Una contrarrevolución retardataria

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Por supuesto que me uno a la indignación general por la forma aviesa en que unos funcionarios, siguiendo directrices del presidente De la Espriella y con anuencia de la ministra de Cultura, retiraron arbitrariamente numerosas piezas del Museo Nacional por considerarlas apología del terrorismo o manipulación ideológica que supone un peligro para niños y jóvenes. Se trata simplemente de censura, ejecutada además de una manera burda, abierta y provocadora. Porque la curaduría de un museo puede recibir críticas, ser cuestionada y sometida a debates, pero no ser arrasada pasando por encima de la institucionalidad y de un trabajo de años de los equipos de investigación. Sin embargo, hoy me detendré en el discurso con el que Abelardo de la Estrella justificó los hechos, para señalar sus inconsistencias, vaguedades y simplificaciones.
Lo primero que habría que decir es que el cambio de nombre del ministerio, tanto el que realizó Gustavo Petro como el que acaba de hacer ADLE, no pasa de ser un gesto banal. Porque el concepto de Cultura a secas ha sido siempre amplísimo, abarcador, tanto de lo que se suele llamar alta cultura y del patrimonio, como de las tradiciones y los saberes y creencias de la cultura popular de una nación. Por otra parte: cuando el presidente dice que “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la (?) ideología”, pareciera no darse cuenta de que la contrarrevolución que comienza es parte de una cruzada ideologizada hasta la médula, que en nombre de la moral y la religión intenta desmontar los logros en derechos humanos conquistados en varias décadas.
En su argumentación, el presidente echa mano de conceptos vacíos, desuetos o insostenibles hoy. Comenzando por la manida “interpretación correcta de la historia”, como si eso pudiera existir. ¿De verdad la historia de un país puede tener una sola interpretación, que además se presenta como la verdadera? ¿Qué es eso de “los principios que nos enseñaron los abuelos” sino una expresión vacía, la romantización de un pasado donde muchos de esos abuelos expoliaron la naturaleza, ejercieron la violencia patriarcal, saquearon el Estado y otras tantas tropelías? Y “la identidad cultural” que él pretende proteger, ¿no es acaso un concepto dinámico, un intangible que evoluciona y que es imposible de reducir y precisar?
Finalmente, como Trump y sus imitadores, De la Espriella, siguiendo a pie juntillas el libreto, anuncia una lucha abierta contra el “wokismo”, cuyo espíritu original llama a la empatía, a mantenerse despierto frente a la injusticia, el racismo y la discriminación. Como toda la derecha ultraconservadora que, aprovechando ciertos excesos del movimiento –el tribalismo frente al universalismo, para decirlo en términos de Susan Neiman–, caricaturiza y sataniza lo woke, ADLE arremete contra las conquistas del feminismo y de la comunidad LGBTI, el polémico lenguaje inclusivo, y otras reivindicaciones sociales.
Con esta “contrarrevolución”, De la Espriella nos devuelve al país premoderno que, regido por el dogma y la intolerancia religiosa, se sumergió en las peores violencias. De razón dice Úrsula Iguarán que en Macondo “es como si el tiempo diera vueltas en redondo”.
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CARLOS(lcggj)•Hace 1 minutoLos falsos profetas, las bestias, los fundamentalistas, etc., están tratando de retomar sus liderazgos y sus dominios. Si la mayoría de los seres humanos no toman conciencia de esa asechanza, entonces terminarán adormecidos y sometidos. ¡Se hace imperioso e ineludible despertar! ¡No más letargo!
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leunamuno(9808)•Hace 24 minutosDe acuerdo con Fernando, en otros términos, esta columna parece un obelisco erigido a la diversidad cultural.
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Jesús Antonio(k5lrf)•Hace 46 minutosEsta "iluminada" no puede escribir nada en esta seudocolumna sin lanzar diatribas Cintra el Dr Petro…comparar losmdos cambios de nombre de Mi cultura..es como confunsirnla mierda con la pomada.. si va ha criticar al badulaque de ADLE hágalo sin miedo y sin mencionar al Dr Petro… Cuyo cambio de nombre buscaba denotar inclusión.. todo lo contrario del actual que denota exclusión.. no demuestre ser tan tibia e ignorantona..
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Miguel Angel(ce8gm)•Hace 27 minutosTodo bien, mientras solo se critique a ADLE. El Mesías es intocable.
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Pipo Solarte(exbqo)•Hace 1 horaEstamos como cuando en contra de la Constitución liberal y radical de Rionegro en 1853, los ultragodos de entonces implantaron la clerical de 1886 que acabó la educación laica, la libertad de prensa y el divorcio.
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jabeto(pqfzf)•Hace 1 horalos extremos son nocivos…el libertinaje excesivo ..y la mojigatería insoportable..
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FERNANDO(7465)•Hace 1 horaEsta columna resuena y resonará.
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Martha(69929)•Hace 1 horaUna caverna inquisidora, vergüenza de país gubernamental!
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Carlos Arturo(92784)•Hace 3 horasY la noche que llega. Alejandro Ordóñez ministro de gobierno.
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DONALDO(67774)•Hace 4 horasAnalfabetismo cultural, y no solo en cultura; el ministro de Hacienda no supo hacer la plana del presupuesto.
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Julio(82774)•Hace 1 horaY así por el estilo los demás secretarios del gobernante.
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Atenas(06773)•Hace 4 horas¡Ah, más de lo mismo en EE, q’ pa eso están listos!Todos los opinadores de ídem linea izquierdistas, cual Fuenteovejuna, se suman a la lapidación de ADLE xq’ está cumpliendo lo q’ prometió; ¿qué pensaron, q’ lo q’ propuso sería un jueguito?, tienen güevo y bien grande xq’ el caos q’ dejó el inmoral y demente ojisapo no tiene antecedentes en la historia escrita del país, q’ miren cifras y registros, aunq’ bien sé q’ les importa un higo: ellos solo viven de relatos, amañados pa más señas.Atenas
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 28 minutosBla, bla, bla, bla.
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Robin(23292)•Hace 2 horasEnfermo, por favor te callas y deja que el viento susurre en nuestros oídos.
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Juan Andres(32f9l)•Hace 6 horasEra clarisimo lo que se traian entre manos estos fascistas, y resultaba muy facil detenerlos. Algunos hicimos lo que nos correspondia. La mayoria de los "lideres de opinion" no.
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PEDRO JUAN(90741)•Hace 25 minutosSolo bla, bla, bla, bla. Cero argumentación. (atenas)
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Carlos Arturo(92784)•Hace 3 horasDe acuerdo Juan
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Atenas(06773)•Hace 4 horasEy, Eliza, ¿ni esa cosita la sabes escribir correcta/? Y como pa q’ entiendas mi corrección te hago obvia pregunta ¿Cómo es Juan “Andres”?
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ELIZABETH(23598)•Hace 5 horasAsi es Juan Andres.
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Concha(99107)•Hace 6 horasTotalmente de acuerdo con su excelente columna señora escritora, hasta qué periodo del oscurantismo vamos a permitir que nos hagan retroceder? A la Inquisición? Tenemos que despertar!