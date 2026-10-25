Una contrarrevolución retardataria

Por supuesto que me uno a la indignación general por la forma aviesa en que unos funcionarios, siguiendo directrices del presidente De la Espriella y con anuencia de la ministra de Cultura, retiraron arbitrariamente numerosas piezas del Museo Nacional por considerarlas apología del terrorismo o manipulación ideológica que supone un peligro para niños y jóvenes. Se trata simplemente de censura, ejecutada además de una manera burda, abierta y provocadora. Porque la curaduría de un museo puede recibir críticas, ser cuestionada y sometida a debates, pero no ser arrasada pasando por encima de la institucionalidad y de un trabajo de…

Por supuesto que me uno a la indignación general por la forma aviesa en que unos funcionarios, siguiendo directrices del presidente De la Espriella y con anuencia de la ministra de Cultura, retiraron arbitrariamente numerosas piezas del Museo Nacional por considerarlas apología del terrorismo o manipulación ideológica que supone un peligro para niños y jóvenes. Se trata simplemente de censura, ejecutada además de una manera burda, abierta y provocadora. Porque la curaduría de un museo puede recibir críticas, ser cuestionada y sometida a debates, pero no ser arrasada pasando por encima de la institucionalidad y de un trabajo de años de los equipos de investigación. Sin embargo, hoy me detendré en el discurso con el que Abelardo de la Estrella justificó los hechos, para señalar sus inconsistencias, vaguedades y simplificaciones.

Lo primero que habría que decir es que el cambio de nombre del ministerio, tanto el que realizó Gustavo Petro como el que acaba de hacer ADLE, no pasa de ser un gesto banal. Porque el concepto de Cultura a secas ha sido siempre amplísimo, abarcador, tanto de lo que se suele llamar alta cultura y del patrimonio, como de las tradiciones y los saberes y creencias de la cultura popular de una nación. Por otra parte: cuando el presidente dice que “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la (?) ideología”, pareciera no darse cuenta de que la contrarrevolución que comienza es parte de una cruzada ideologizada hasta la médula, que en nombre de la moral y la religión intenta desmontar los logros en derechos humanos conquistados en varias décadas.

En su argumentación, el presidente echa mano de conceptos vacíos, desuetos o insostenibles hoy. Comenzando por la manida “interpretación correcta de la historia”, como si eso pudiera existir. ¿De verdad la historia de un país puede tener una sola interpretación, que además se presenta como la verdadera? ¿Qué es eso de “los principios que nos enseñaron los abuelos” sino una expresión vacía, la romantización de un pasado donde muchos de esos abuelos expoliaron la naturaleza, ejercieron la violencia patriarcal, saquearon el Estado y otras tantas tropelías? Y “la identidad cultural” que él pretende proteger, ¿no es acaso un concepto dinámico, un intangible que evoluciona y que es imposible de reducir y precisar?

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Finalmente, como Trump y sus imitadores, De la Espriella, siguiendo a pie juntillas el libreto, anuncia una lucha abierta contra el “wokismo”, cuyo espíritu original llama a la empatía, a mantenerse despierto frente a la injusticia, el racismo y la discriminación. Como toda la derecha ultraconservadora que, aprovechando ciertos excesos del movimiento –el tribalismo frente al universalismo, para decirlo en términos de Susan Neiman–, caricaturiza y sataniza lo woke, ADLE arremete contra las conquistas del feminismo y de la comunidad LGBTI, el polémico lenguaje inclusivo, y otras reivindicaciones sociales.

Con esta “contrarrevolución”, De la Espriella nos devuelve al país premoderno que, regido por el dogma y la intolerancia religiosa, se sumergió en las peores violencias. De razón dice Úrsula Iguarán que en Macondo “es como si el tiempo diera vueltas en redondo”.