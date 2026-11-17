Salta a la vista que el sujeto “dueño” de una pequeña “manada”, que algunos lo ubican en el tiempo de desafueros de los “bufones en el poder”, es, por encima de sus zapatos y trajes de marca, un presidente antipopular. Pertenece a la ralea de los que han deteriorado el rol del payaso y lo han desvirtuado hasta hacerlo parte de una patanería. Es, al uso contemporáneo, un mediocre representante de los que alcanzan la presidencia pese a su incompetencia o, como lo dice un tratadista francés, gracias a ella.

En sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella, confirmado desde antes de ganar las elecciones como un acólito de Trump y su camarilla, ha mostrado su catadura de verdugo de los descamisados (muchos de los cuales, seguro, votaron por él) no solo con la propuesta retrógrada de una reforma tributaria (“Ley de rescate”), sino con su esencia reaccionaria que ampara con “contrarrevoluciones culturales”, el retorno a la caverna y las amenazas de campaña de destripar a opositores.

Sus representaciones —que disparan hacia la emoción colectiva, a la degeneración del espectáculo, a la vulgaridad de un “justiciero” con un revólver al cinto— son parte de una utilería y puesta en escena mediocres. Quizá tenga más allá de su inconsciente (oh, don Carl Jung), las ganas de ser solo un bufón sin talento. Hace creer a los miembros de su redil que es una proyección del Espíritu Santo, tocado por lenguas de fuego sagrado.

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En su libreto de lo grotesco, apela, tal vez creyéndose la encarnación de alguna deidad improvisada, al retorno a la covacha. Y para tal fin, que no requiere de razonamientos ni sustentaciones filosóficas, se pega de conductas de íncubos y súcubos, de demonios xenófobos y sexistas, del retorno a las inquisiciones… Y entonces, en lo que debería ser lo político, introduce “virtudes teologales”, el dogmatismo y el espectáculo despreciable de la demagogia.

Según resultados de la encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos (cuyo estudio y análisis ya encaminó al presidente a amenazar con dejar sin pauta oficial a algunos medios), la invocación retardataria de “Viva Cristo rey”, así como su caminata de modelo por entre sacos con cadáveres, ni la tal “batalla cultural” (que no es más que un catálogo de represiones, censuras y macartismos…), no han gustado entre sectores de católicos, cristianos y otras comunidades.

El estudio de opinión dejó ver, entre otros aspectos, que el presidente (que es una muestra de los que llegan al poder por la incompetencia y la banalización de la política) tiene una favorabilidad menor al 50 %. Casi nadie sabe quiénes son sus ministros (o de pronto sí, de alguno por el hecho de ser un quemador de libros), ni ha visto las alocuciones del mandatario (se podrá decir que “menos mal”).

Christian Salmon, historiador de las ideologías, en su libro La tiranía de los bufones, plantea que, en estos tiempos de superficialidades y exilio del pensamiento, la incompetencia se erige como virtud. Estamos en los tiempos del predominio de las emociones y la superficialidad frente a las ideas; de la teatralidad barata frente a reflexiones profundas en torno al poder y sus derivadas.

El presidente, desde antes de serlo, es parte de esa tendencia contemporánea de “vale más la incompetencia”, bien disimulada con payasadas e invocaciones milagreras, que la racionalidad y los programas. Y en esas vamos. Aunque, más que el sainete desechable oficial y aún más allá de los resultados de la encuesta en mención, lo que sí sacó de quicio a seguidores y opositores del régimen abelardista, fue la propuesta de reforma tributaria, avalada por el Fondo Monetario Internacional y de alma neoliberal.

Una reforma antipopular que ya despertó al “león dormido”, que son todos los que sufrirán un atentado contra sus escuálidos bolsillos. El proyecto, de honda catadura clasista, va contra los trabajadores, toda la “pobrecía” y sectores medios de la población. Es una reforma regresiva y despótica. Les da vuelo a los impuestos indirectos, aumenta el impuesto a la renta y la contribución a la salud, además de los planes sanitarios complementarios.

Así que el elegido, que ya en 100 días de gobierno no goza de amplia favorabilidad popular, es una suerte de egocentrista, actorcillo de tercera, que además de su servilismo a Washington, demuestra de qué lado de la balanza está. Y sus colmillos son para devorar a los menos favorecidos (la mayoría de colombianos) y engordar el tesoro de los superpoderosos. Nada raro, pero sí digno de todas las resistencias y descontentos populares.

El 19 de noviembre, profesores, empleados, estudiantes, sindicatos, obreros, en fin, saldrán a las calles a demostrar su enfado contra el autodenominado “gobierno de la patria milagro”. Habrá marchas contra las mentiras abelardistas, su “pensamiento mágico” y contra una reforma que, de aprobarse, hundirá a los olvidados de la fortuna en las agonías del hambre.