El profeta Gonzalo Arango sigue incendiando la parroquia

La figura cuasi sacerdotal del “joven aún” que había sido periodista bisoño en las oficinas de la France Press en Medellín (gracias a los buenos oficios de Alberto Aguirre) alcanzará, a partir de aquella…

Hace cincuenta años murió de “camionazo” el profeta del nadaísmo Gonzalo Arango. Ni tan santo ni tan diabólico, ni tan místico ni tan revolucionario. Aquel muchacho que llegó a Medellín desde su natal Andes —que pasó por la Universidad de Antioquia y se dejó imbuir por las zarzuelas del bufonesco dictador Rojas Pinilla— publicará, en 1958, cuando ya iban más de cuatrocientos mil muertos por la Violencia, un manifiesto fundacional.

La figura cuasi sacerdotal del “joven aún” que había sido periodista bisoño en las oficinas de la France Press en Medellín (gracias a los buenos oficios de Alberto Aguirre) alcanzará, a partir de aquella publicación de la Litografía Amistad, una estatura descomunal para aquellos tiempos de camándulas y predominio de sotanas.

La primera página de las cuarenta y dos del folleto-dinamita advertía que “el Nadaísmo, en un concepto muy limitado, es una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un estado esquizofrénico consciente entre los estados pasivos del espíritu y la cultura”. Era la apertura a lo que vendría: un torrente de irreverencias en medio de ambientes de incienso y todavía de “total inopia en los cerebros”.

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La irrupción nadaísta, que asustó beatas y legiones de María, en una ciudad de chimeneas y conservadurismo, pudo haberse sentido como un terremoto, en medio de sonidos rocanroleros, de caminados con tumbao malevo de los camajanes y visto con preocupación en los rebaños de misa y procesión. Quizá a la Monja de Monza le hubiera agradado aquella presencia juvenil de lava y fuego sin discreción.

Como la “mentira está convertida en orden” (después de tantos años, parece seguir igual), como el pueblo continúa sumido en las tenebrosidades a las que lo somete el poder, en una “ignorancia deprimente”, como la gente de entonces (también la de hoy) estaba idiotizada por “un lastimoso oscurantismo” (ideas planteadas en ese primer manifiesto), el nadaísmo nacía como un aullido.

La esencial aspiración del nadaísmo, según aquel manifiesto que después se leyó en la plazuela San Ignacio en la que hubo quema de libros, era la de desacreditar el orden establecido. Y a fe que lo logró por momentos. Claro que para el profeta Arango, cuando pensó hasta dónde llegaría aquella explosión juvenil, de pequeños burgueses, el fin no importaba “desde el punto de vista de la lucha. Porque no llegar es también el cumplimiento de un destino”.

La aventura del nadaísmo, que incluye, además de escándalos e invectivas, el sabotaje al congreso de escritores (escribanos, según el manifiesto que distribuyeron) católicos, al que irrigaron con asafétida, y el atentado durante la Gran Misión, en la catedral metropolitana, en la que se “ensañaron” contra las “sagradas formas”, contempla experiencias de “muchachos malcriados” que buscaban identidad y modos de ser distintos a los de la parroquia de entonces.

Y el destino del profeta fue escribir teatro, poesía, cuentos, alguna novela, memorias, muchas cartas y, en particular, ser un periodista brillante. Reportajes como el de Cochise, muy polémico (y quizá por ello todavía memorable), son una pieza paradigmática del buen hacer periodístico (tan venido a menos) y, por ejemplo, de cómo escribir un lead potente e inolvidable.

En tiempos de la agresión imperialista a Vietnam, de la invención de la minifalda, del Concilio Vaticano II, de una violencia cada vez más intensa en Colombia, el nadaísmo (para algunos fue solo un batiburrillo de muchachitos malcriados) ocupó la mente y los sentidos de las juventudes de entonces. Se hizo notar con sus irreverencias, con sus peticiones de, por ejemplo, sustituir en Cali el busto de Jorge Isaacs por el de Brigitte Bardot, con la quema de ejemplares de María, con el fin de exaltar a la categoría de virtud “todo lo despreciado por la moral burguesa”.

El nadaísmo en Colombia fue una secuela de las violencias, de las dictaduras, de las exclusiones y de un sistema denigrante, que puso a matarse entre sí a miles de desahuciados por la fortuna. Fue una consecuencia del puritanismo y la política de convertir en rebaño a todos los sometidos por las injusticias y las élites. Y gonzaloarango (así firmó su primer manifiesto) fue su profeta, pastor y víctima (en 1963, sus adeptos —quizá en un acto de libertad y desprendimiento— lo quemaron de modo simbólico).

Gonzalo Arango, el de Medellín a solas contigo, el de la Elegía a Desquite, sacudió la provincia, agitó el cotarro, descompuso la “buena crianza” y promovió visiones críticas frente al despotismo y otros sometimientos. Quizá cayó, tras sus disputas de fuego consigo mismo y con el entorno, en la apología del sensacionalismo.

El profeta mantiene su antorcha encendida. Pese a sus vacilaciones (en particular en política, pero él era, ante todo un poeta), la aventura intelectual y humana de Arango sigue iluminando el futuro en un país de inequidades y múltiples desamparos.