El periodismo, que en su decurso histórico en el país ha pasado por períodos de censuras, de hostigamientos oficiales y de otros poderes y contrapoderes, se fue erosionando en la medida en que en su horizonte no estuvo más la voz de los…

En medio del deterioro que el periodismo ha venido sufriendo en Colombia, vuelven a la palestra de las discusiones —o de la denominada opinión pública— conceptos como independencia, libertad y, en esencia, en un interrogante ético, acerca de a quién o a quiénes debe servir una disciplina que, en otros días, jugaba un rol intelectual, como que su origen moderno bebió en las fuentes de la Ilustración.

El periodismo, que en su decurso histórico en el país ha pasado por períodos de censuras, de hostigamientos oficiales y de otros poderes y contrapoderes, se fue erosionando en la medida en que en su horizonte no estuvo más la voz de los humillados, sino la de los potentados. O la de los presidentes de turno. Hubo muestras de servilismo, cuando el llamado era a cuestionar y poner en evidencia las miserias del poder.

Hubo momentos brillantes del periodismo de investigación (García Márquez decía que todo periodismo es de investigación), que es aquel que dice, muestra y revela asuntos que alguien quiere que no se sepan. También, en sentido contrario, ha habido una degeneración del oficio que, tal vez en una hipérbole, se ha calificado como el “más hermoso del mundo”.

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Y esa oxidación de su esencia se ha presentado cuando el periodismo se metamorfosea en propaganda. O cuando encubre las tropelías del poder. O, aún más penoso, cuando se pone sin sonrojos al servicio de los opresores, de los dueños del país y de la corrupción. Cae sin remedio en una versión degradada de ser acólito de los que habría que denunciar.

La reciente versión de los Premios de Periodismo Simón Bolívar dio pie, mediante el discurso del galardonado Daniel Coronell (Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista), a reflexiones en torno a la independencia periodística. Además de dedicar la distinción a periodistas asesinados (171, según estadísticas de la Fundación para la Libertad de Prensa) como Guillermo Cano, “el mejor de todos nosotros, asesinado a la salida de El Espectador por descubrir la verdad sobre Pablo Escobar y sus aliados”, hizo una acotación sobre la independencia y cómo incomodar a los gobiernos.

El periodismo es, en efecto, para intranquilizar al poder, ponerlo en evidencia en sus desafueros y advertir sobre esas maniobras oscuras a quienes son las víctimas de tales iniquidades. Para tales fines se requiere la independencia y no ser calanchín o estafeta.

La independencia periodística es parte de la utopía. Está dentro del deber ser ético y quien la tiene y propugna por ella, sabe que es una lucha contra todas las contaminaciones. Y las tentaciones. En su intervención, Coronell declaró que ha incomodado a todos “los gobiernos que he cubierto” y se dejó venir con una carga de profundidad contra el actual presidente Abelardo de la Espriella.

También al gobierno pasado le dedicó una tanda de un poco más de un párrafo, en la que señaló que Petro “ejecutó mucho menos de lo que prometió y de lo que habría podido”; su administración terminó en medio de escándalos de corrupción “y el propio presidente está envuelto ahora en episodios personales que desdicen de la dignidad y el decoro que exigía su alta responsabilidad”.

Acerca del presidente actual, que es una conjunción de megalomanía, macartismo y amenazas a las libertades públicas e individuales, dijo que cuando De la Espriella ejercía como abogado “se convirtió en el mayor depredador judicial de la prensa en la historia de Colombia”. Lo que es bastante decir.

Y añadió: “El periodismo colombiano no puede convertirse en el duplicado acrítico de la cuenta de Instagram de un mandatario megalómano, crecido a punto de inteligencia artificial”. El premiado reportero también se refirió a los peligros y riesgos de la autocensura (que es un despreciable resultado del miedo, la represión, las amenazas abiertas y encubiertas del poder, etc.) y al de ser “opositores”: “Estamos para averiguar lo que pasa, verificarlo rigurosamente y publicar solo lo que sea cierto, lo que podamos demostrar, le guste a quien le guste”.

En un llamado a ejercer la independencia, también señaló, como en una clase de periodismo, que “si aceptamos que el acceso a la información se convierta en un premio a la obediencia, pierde el periodismo y, sobre todo, pierden los ciudadanos. Pierde la democracia”.

El discurso de Coronell y su defensa de la independencia periodística choca con un panorama en el que se notan el servilismo de cierta prensa, su arrojar por la borda el periodismo para erigirse en propagandistas y apologistas del poder.

Además, la compleja realidad muestra cómo muchos medios “informativos” son propiedad de grupos económicos, de oligopolios, de los “dueños del mundo”. De tal modo, que ahí la independencia se va al carajo y solo queda, en tales nichos, el servilismo y la lambonería. Casos se ven. Lo dicho: la independencia es una bella utopía por la que hay que continuar caminando.