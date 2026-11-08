Carrizosa y Navarro: dos constructores de paz

Como es conocido, Navarro, nacido en Pasto en 1948, fue uno de los jefes del M-19 y estuvo en la lucha armada. No parecería entonces una persona de paz. Sin embargo, Navarro entendió que…

Esta semana murieron dos grandes colombianos: Julio Carrizosa y Antonio Navarro Wolff. Puede sonar raro rendirles homenaje en una misma columna, pues tuvieron vidas muy distintas. Sin embargo, a pesar de sus trayectorias disímiles, tuvieron una profunda coincidencia. Ambos estuvieron verdaderamente comprometidos con la paz y lograron resultados extraordinarios: Navarro en la construcción de la paz política y Carrizosa en la paz con la naturaleza.

Como es conocido, Navarro, nacido en Pasto en 1948, fue uno de los jefes del M-19 y estuvo en la lucha armada. No parecería entonces una persona de paz. Sin embargo, Navarro entendió que la prolongación de la guerra solo traería sufrimientos terribles e innecesarios a Colombia y fue, junto a Carlos Pizarro, el artífice de la paz del M-19 con el gobierno de Virgilio Barco. Y a partir de ese momento tuvo un compromiso inquebrantable con la paz y la democracia.

Uno de los hechos determinantes en mi formación democrática fue la reacción de Navarro frente al asesinato de Pizarro en abril de 1990. Muchos temimos que el M-19 volviera a la guerra, pero eso no ocurrió en gran medida por Navarro, quien defendió, en ese momento tan incierto y trágico, que el proceso de paz debía ser preservado. Navarro lideró así el difícil pero exitoso tránsito a la vida civil del M-19 que, junto con otros procesos, como la movilización estudiantil por la séptima papeleta, llevó a la Constituyente de 1991. En ella Navarro tuvo un rol protagónico y mostró ese espíritu que lo caracterizaría en las siguientes décadas: una defensa robusta de sus principios, pero combinada con una apertura democrática pragmática, que le permitió lograr acuerdos amplios con otros actores, incluso rivales, y aterrizar su visión de izquierda a políticas realistas. Por eso su desempeño como alcalde de Pasto y gobernador de Nariño fue extraordinario. Hubiera sido un gran presidente.

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La vida de Julio Carrizosa, que nació en 1935 en Bogotá, fue muy distinta: fue un gran funcionario y un extraordinario académico. En los 70 dirigió el IGAC y el Inderena, instituciones claves para la protección ambiental y la comprensión de nuestros territorios. En esos años, Carrizosa fue decisivo en la creación de numerosos parques nacionales y en la adopción del Código de Recursos Naturales, que es tal vez la primera legislación ambiental en el mundo. Posteriormente fue profesor en varias universidades, incluida la Universidad Nacional, en donde además dirigió el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA). Carrizosa contribuyó así a la formación de muchas generaciones de ambientalistas. En sus textos planteó que era necesario reconocer y asumir la complejidad de la relación entre la sociedad, los territorios y la naturaleza, como lo ilustra su último libro, publicado en 2023, a sus 90 años: Afrontar la totalidad. Fundamentos para un ambientalismo complejo.

A través de sus escritos, sus enseñanzas y su desempeño institucional, Julio Carrizosa fue uno de los padres del ambientalismo en Colombia y uno de los mejores defensores de la necesaria paz con la naturaleza.

Estos dos hombres con trayectorias tan distintas no sólo defendieron la paz, sino que sus paces no estaban separadas: eran complementarias. El ambientalismo complejo de Carrizosa insistía en que la protección de los territorios y los ecosistemas es imposible si persisten las violencias y el conflicto armado. Navarro, por su parte, fue decisivo en la adopción de la Constitución de 1991, que no sólo le apuesta a la paz, sino que es innovadora por su dimensión ecológica.

La vida de estos dos hombres admirables nos muestra que la paz con la naturaleza y la paz política dependen la una de la otra. Una paz política sin gestión ambiental y territorial es incompleta; una protección ambiental sin paz no es sostenible. Los dos nos harán mucha falta en estas épocas aciagas. Abrazo solidario a sus familiares y amigos más cercanos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.