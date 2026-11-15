Masculinidades tóxicas y democracia 

En los últimos años han llegado al poder en América varios hombres con una “masculinidad tóxica”, tanto en gobiernos de izquierda como de derecha. La lista es larga, cito a algunos pocos: Álvaro Uribe, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella en Colombia, Evo Morales en Bolivia, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Nicolás Maduro en Venezuela, y claro, el más tóxico de todos: Donald Trump en Estados Unidos. Conviene discutir las implicaciones que pueden tener esas masculinidades en el poder.

A pesar de las discusiones que genera, el concepto de masculinidad tóxica es útil para describir a aquellos hombres que llevan al extremo ciertos rasgos de la masculinidad tradicional: el elogio de la dominación y del uso de la fuerza, la defensa de un lugar subordinado para las mujeres, una tendencia a la homofobia y el desprecio a cualquier rasgo considerado femenino, como expresar empatía hacia quienes están en situaciones de debilidad. No caben las tibiezas. Como dice el sociólogo australiano Michael Flood, esta visión de la masculinidad supone “que los niños y los hombres deben ser activos, agresivos, duros, desafiantes y dominantes”.

Obviamente la masculinidad tóxica es, como resaltan Flood y otros especialistas, terrible para las mujeres: alimenta las violencias de género y legitima la perpetuación de la discriminación contra las mujeres. Pero es igualmente mala para los hombres porque, a pesar de que estos machos viven su masculinidad tóxica desde el privilegio y la dominación, esta les impide aceptar la ternura, reconocer sus inseguridades y vulnerabilidades y llevar vidas mejores y más auténticas. Quedan atrapados por las “emociones tristes”, diría el colega Mauricio García.

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Es además razonable establecer una interdependencia entre las masculinidades tóxicas en el poder y el deterioro democrático. De un lado, un presidente con esos rasgos tiende a ser autoritario porque le parecen debilidades femeninas ciertos valores esenciales de la democracia, como la búsqueda de acuerdos y el respeto al opositor. De otro lado, el deterioro de la cultura democrática favorece la llegada al gobierno de esas masculinidades tóxicas y el debilitamiento de la separación de poderes les permite actuar autoritariamente.

En Colombia, cada uno a su manera, tanto Petro como De la Espriella son expresiones locales de las masculinidades tóxicas, aunque sus políticas de género sean distintas. Recordemos cómo Petro agitó la bandera de “guerra a muerte” de Bolívar y presentó amenazadoramente su espada. Sus actitudes machistas durante el gobierno fueron frecuentes, como lo sistematizó La Silla Vacía; su toxicidad sería aún peor si las autoridades confirman que instrumentalizó mujeres con recursos públicos, como parecen indicar los escándalos sexuales ventilados recientemente. Todo esto es vergonzoso, especialmente para quienes votamos por él, por lo cual extraña la debilidad de la reacción del Pacto Histórico. Por su parte, el actual presidente no sólo se vanaglorió ante una periodista del tamaño de sus órganos sexuales, sino que se ha caracterizado por su culto a la violencia y la muerte. Lo demuestran su desprecio al pasearse entre cadáveres, su firma de las bombas que serán usadas o la manera como (protegido por decenas de guardaespaldas) intimida a los capturados en operativos policiales.

Estas masculinidades tóxicas nos invitan a pensar en las relaciones entre el poder, los autoritarismos, la democracia y el género, como lo hace el excelente micrositio democraciafeminismos.com, coordinado por Magdalena León y que reúne 14 charlas sobre el tema de notables feministas latinoamericanas. Debemos luchar por erradicar estas masculinidades tóxicas y lograr formas distintas de la relación entre género y política, que no sólo mejoren la democracia sino nuestras vidas cotidianas, para que sean dignas y felices. Debemos hacerlo en todas partes, pero especialmente frente a quienes ocupan cargos de poder.

*Rodrigo Uprimny es investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.