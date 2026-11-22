Una paradoja dolorosa de Colombia es que el Acuerdo final de paz (AFP) con las FARC, que hubiera debido ser un factor de unión entre los colombianos, ha sido en realidad uno de los fenómenos más divisivos de nuestra historia reciente. El plebiscito de octubre de 2016 nos mostró un electorado partido por mitades entre los partidarios del NO, que ganaron con el 50,23 % de los votos, y quienes apoyamos el SÍ (49,76 %); también hubo una enorme abstención (de más del 62 %). En la última década ha persistido esta mezcla de polarización aguda entre los ciudadanos más activos en este tema y una indiferencia generalizada frente al AFP. Por…

Una paradoja dolorosa de Colombia es que el Acuerdo final de paz (AFP) con las FARC, que hubiera debido ser un factor de unión entre los colombianos, ha sido en realidad uno de los fenómenos más divisivos de nuestra historia reciente. El plebiscito de octubre de 2016 nos mostró un electorado partido por mitades entre los partidarios del NO, que ganaron con el 50,23 % de los votos, y quienes apoyamos el SÍ (49,76 %); también hubo una enorme abstención (de más del 62 %). En la última década ha persistido esta mezcla de polarización aguda entre los ciudadanos más activos en este tema y una indiferencia generalizada frente al AFP. Por eso la conmemoración de los 10 años de su firma no ha sido una celebración festiva de unión democrática, sino una reedición de muchos de los enfrentamientos originarios.

El interrogante que surge es si el AFP seguirá dividiéndonos o si quizás es posible construir puentes entre quienes lo apoyamos, quienes se le oponen y quienes son indiferentes frente a él. Tal vez peque de ingenuo, pero creo que esos acercamientos son no sólo posibles, sino incluso necesarios, si queremos una mejor Colombia. Creo que es posible “pacificar la paz”, usando el sugestivo título del informe de la Comisión de Superación de la Violencia, surgida del acuerdo de paz con el EPL y el Quintín Lame en 1991, y que fue publicado en 1992.

Defendí en su momento abiertamente el voto por el SÍ. En estos años he seguido apoyando el AFP, a pesar de que reconozco ciertos defectos de origen, que ha habido serios problemas en su implementación y que varias de sus promesas por lograr transformaciones profundas por ahora no se han alcanzado. Mi forma de contribuir a pacificar la paz será entonces intentar tomar en serio los planteamientos de los opositores más activos al AFP: mostrar en qué tienen razón, pero también señalar cuáles puntos considero equivocados y por qué.

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En esta primera columna quisiera enfatizar un aspecto que a veces no es resaltado. Es cierto que algunos puntos centrales del AFP son muy divisivos, como el hecho de que los excomandantes de las extintas FARC, si cumplen con ciertas condiciones como brindar verdad plena sobre sus crímenes, no vayan a la cárcel, a pesar de ser responsables de atrocidades como asesinatos o secuestros. Sin embargo, el AFP tiene más de 300 páginas y contiene 578 medidas a ser desarrolladas, según la sistematización del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que hace seguimiento a su implementación. La inmensa mayoría de esas medidas no son a favor de las ex-FARC, sino de la sociedad en general y de muchas poblaciones discriminadas. Conjeturo además que casi todas esas otras medidas (como la adopción de políticas a favor del campesinado, el fortalecimiento de la educación rural o la construcción de vías terciarias) son buenas para al país y son apoyadas por la mayoría de los colombianos, incluso por quienes se oponen formalmente al AFP. ¿No deberíamos entonces esforzarnos por lograr un acuerdo nacional para que todas esas medidas no divisivas del AFP sean implementadas vigorosamente?

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Adenda 1. Esta semana fue otorgado el Premio Simón Bolívar a la vida y obra a Daniel Coronell y el de periodista del año a Juanita León. Ana Cristina Restrepo recibió el nuevo Premio Alberto Aguirre a la independencia periodística. Son tres reconocimientos muy merecidos a tres grandes periodistas. Felicitaciones.

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Adenda 2. Hay personas que lo marcan a uno de por vida. Uno de ellos fue Didier Lagesse, mi profesor de matemáticas en bachillerato, recientemente fallecido. Fue un extraordinario docente: nos mostró los misterios y la belleza de los números y nos enseñó la importancia del rigor analítico, que es algo muy importante incluso más allá de las matemáticas; y todo lo hizo con esa mezcla de disciplina y afecto que sólo tienen los verdaderos maestros. Gracias, Didier, y un abrazo muy fuerte a sus hijos y a su compañera Penélope.

(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.