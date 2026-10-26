El presupuesto general de la nación en 2027

El presupuesto, que fuera adoptado por decreto y no por los representantes del pueblo, alcanza COP 635 billones. Es grave que el tema fundamental que debe ocupar al Congreso de la República quede al albedrío del poder ejecutivo, lo que se podría caracterizar como una “dictadura fiscal”. El presupuesto para 2027 representa un aumento de COP 87 billones sobre el nivel del presente año, un crecimiento cercano al 16 %, lo que no tiene nada de austero. El presupuesto público proyectado representó 29 % del PIB en 2026, pero será de 32 % en el primer año de gobierno de De la Espriella.

Hay unos rubros presupuestales de obligatorio cumplimiento como el servicio de la deuda que equivale a COP 144 billones, legado por la administración anterior que fue muy manirrota en su gasto financiado con deuda; los gastos de funcionamiento alcanzan COP 393 billones y la inversión llega a COP 95 billones, aunque el gobierno había pedido solo COP 87 billones y el congreso le agregó siete billoncitos.

Los incrementos más fuertes van al servicio de la deuda, Hacienda e Inclusión Social, mientras los recortes mayores los sufren los rubros de Igualdad y Equidad, Minas y Energía y Agricultura. Defensa recibe un aumento de COP 9,2 billones, equivalente al 40 % sobre el nivel del año anterior, preparándonos quizás para una guerra sin enemigos externos a la vista. La participación en el PIB del sector Defensa en 2027 alcanza 3,7 %, 0,2 % más que en 2026, revelando el talante belicoso del gobierno a dos meses y medio de tomar posesión.

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La inflación terminará este año en cerca del 7 %, que es más del doble de la meta rango (entre 2 y 4 %) que busca cumplir el Banco de la República, objetivo que fuera malogrado por el regalo de Petro a la clase trabajadora organizada. Se trató de un ajuste de más de siete veces el nivel de la meta de inflación. El nuevo gobierno se propone reducir la inflación al 5 % el año entrante, pero lograrlo depende de muchos factores, incluyendo el climático para el que se pronostica un fuerte fenómeno de El Niño que aumentará el precio de los alimentos. La administración tiene la ventaja de que Petro concedió un aumento salarial exorbitante que le permitirá negociar un ajuste mínimo, incluso por debajo de la meta de inflación, aunque los sindicatos van a demandar ajustes maximalistas.

El déficit público heredado por De la Espriella alcanza más del 7 % del PIB en 2026 y podría superar el 9 % en 2027, si no se adoptan fuertes medidas de austeridad, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Esta fue la circunstancia que llevó a la nueva administración a convocar al Fondo Monetario Internacional (FMI) a que enviara una misión que recomiende sus duras medidas para conjurar una posible crisis y devolverle confianza a la economía del país frente al extranjero. De esta manera, se justifican las penurias a las que nos veremos sometidos.

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Con base en las recomendaciones del FMI se aplicarán medidas de contención salarial, reducción del gasto público y aumentos del recaudo tributario que devuelvan la economía a una senda de crecimiento no inflacionario, basada en la inversión privada que estuvo estancada durante el período del gobierno de Petro. Sin embargo, deberán tener en cuenta que el terremoto de agosto pasado produjo cuantiosos daños en las infraestructuras del sur y occidente del país, las cuales requieren inversiones para recuperar el nivel de actividad y de vida de sus ciudadanos. Es esta circunstancia la que obliga al gobierno a proponer una reforma tributaria para financiar las necesidades emergentes, acción que su talante conservador le impide adelantar.