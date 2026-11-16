Inmisericordia tributaria

“Durante su campaña presidencial, Abelardo de la Espriella aseguró en varias ocasiones que no aumentaría los impuestos y que su objetivo era presentar una reforma tributaria para bajar la carga fiscal y reducir la intervención del Estado”(En El Colombiano). Para justificar el incumplimiento de su promesa electoral, el presidente adujo que el país había quedado secuestrado por el gobierno anterior y era necesaria una ley de rescate para salvar la economía del país.

La propuesta es dura con los contribuyentes más pobres. Incluye un impuesto al valor agregado del 19 % sin atenuantes, eliminando los bienes exentos y borrando la tasa preferencial del 5 % para los productos de primera necesidad (alimentos, salud,aseo, etc.) que consumen la mayor parte de los colombianos. Los impuestos indirectos son regresivos por lo general, pues capturan una parte mayor del ingreso de las personas pobres y menos del de las clases más pudientes de la sociedad. En una de las sociedades más desiguales del mundo, estas políticas agravan el problema de la distribución del ingreso. En efecto, según el DANE, el Gini de Colombia en 2025 fue de 0,55, encontrándose “entre los países con mayor desigualdad de ingresos del mundo, ocupando generalmente el tercer lugar a nivel global (superado solo por Sudáfrica y Namibia) y posicionándose como el país más desigual de América Latina según los datos del Banco Mundial”.

Con las empresas y personas más ricas, la propuesta es algo más benévola, pues reduce la tasa empresarial de 35 % al 33 % en 2027, pero reduce el umbral del impuesto al patrimonio haciendo que más personas deban pagarlo. En renta, la reforma reduce los ingresos laborales exentos y elimina las deducciones por dependientes, perjudicando doblemente tanto a la clase media como a todos los trabajadores. Ahora podrán deducir mucho menos de su ingreso que antes le agregaba alguna holgura al momento de pagar por el sostenimiento de sus hijos menores o que no cuentan con empleos o ingresos propios para sostenerse.

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Las empresas podrán deducir los parafiscales (SENA, ICBF y salud) solo para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, recargando las nóminas de personal calificado y administrativo. Estas son instancias de doble tributación. Se castiga sin mucha razón al sector financiero que debe pagar 28 % de su renta líquida, más que el resto de empresas sin tener en cuenta su rentabilidad efectiva. Deja de regir el principio de proporcionalidad en el cobro de impuestos –cada cual aporta según su capacidad de pago– con el fin de ampliar al máximo posible el recaudo.

El impuesto al patrimonio va a incluir más contribuyentes, pues se reduce el umbral del pago de un tributo que es antitécnico. En el caso de las empresas, se castiga en especial a las que son más intensivas en el uso de maquinaria, o sea aquellas más complejas que transforman más sus materias primas y bienes intermedios que determinan el monto de sus patrimonios. Es que sucede que el patrimonio por sí solo no determina el ingreso de las empresas y personas, pues depende de su contenido y operación. Se trata de un incentivo negativo para el desarrollo industrial del país.

El gobierno de Abelardo de la Espriella tiene un sesgo anti-tecnocrático que hace que muchas de sus medidas no estén bien pensadas, en especial que ni tengan en cuenta consecuencias colaterales que pueden incidir negativamente en la prosperidad del país y en amargarle la vida a sus ciudadanos.