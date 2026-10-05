La economía colombiana según el CARF

En su informe de septiembre de 2026, el CARF advierte que la economía enfrenta una desaceleración de su crecimiento al cierre de este año, pues pasa de 2,6 % a solo 1,8 % en 2027. Las razones para ello tienen que ver con la apreciación del peso que…

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) nombrado por el Congreso de la República, al que le rinde cuentas, es poco conocido por la opinión pública. Sin embargo, se trata de una institución muy seria de naturaleza técnica que elabora análisis macroeconómicos y de las cuentas fiscales para prevenir que se acumulen desequilibrios que pongan en riesgo la suerte de la economía del país.

En su informe de septiembre de 2026, el CARF advierte que la economía enfrenta una desaceleración de su crecimiento al cierre de este año, pues pasa de 2,6 % a solo 1,8 % en 2027. Las razones para ello tienen que ver con la apreciación del peso que desincentiva las exportaciones no petroleras y una mayor inflación que cerrará alrededor del 6,8 % en 2026. Mientras la apreciación deteriora los ingresos de los exportadores, la inflación constituye un segundo golpe que reduce aún más sus ingresos reales.

La inflación proyectada está lejos de la meta que se ha trazado el Banco de la República, que es de 2 a 4 % anual, lo cual lo obliga a continuar con una política contraccionista: elevar la tasa de interés a la que le presta al sistema financiero en un cuarto de punto porcentual, quedando en 12,25 %. El Emisor calcula que la inflación de 2026 terminará cerca del 7 %, de tal modo que la tasa real de interés superará el 5 %, lo que frena la propensión de las empresas y el público a endeudarse, afectando tanto la inversión como el consumo, pero fomentando el ahorro.

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El mediocre crecimiento económico se basó en un consumo público excesivo, mientras que la inversión privada se mantuvo en niveles bajos, lo cual es problemático para el crecimiento de largo plazo. “La inversión se mantiene rezagada y aunque la prima de riesgo del país ha bajado, sigue por encima de la de sus pares de la región”. Para 2026, el CARF estima un déficit total de 7,8 % del PIB. Este es uno de los déficits fiscales más elevados en la historia moderna del país, lo que incrementa el temor de los agentes económicos de exponer su capital, pues podría presentarse una crisis de grandes proporciones.

La inversión, entre tanto, alcanzó el 16 % del PIB, cuando en tiempos de mayor prosperidad ha marcado el 25 % del mismo producto. Los empresarios expresaron sus temores frente al gobierno del Pacto Histórico, sobre todo si lograba continuar por un nuevo período.

El consumo de los hogares está en máximos históricos, mientras la inversión se mantiene rezagada… El Gobierno revisó al alza el gasto total en 1,8 % del PIB frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), de los cuales 1,3 % corresponde a mayor gasto primario y 0,6 % a mayor gasto por cuenta de intereses de un endeudamiento desbordado.

El Gobierno incorpora ajustes de gasto por COP 21,7 billones mientras que el CARF estima un recorte factible de solo COP 9,7 billones (0,4 % del PIB). La desviación de la regla fiscal en 2026 más que duplica la prevista… La desviación del Balance Primario Neto Estructural frente a lo requerido para cumplir la Regla Fiscal pasó de 1,4 % del PIB a 3,3 % del PIB en el Plan Financiero de agosto. El CARF estima que la desviación en 2026 sería de 3,9 % del PIB… La deuda neta cerraría 2026 en 60,2 % del PIB.

“En 2027 el déficit total proyectado pasa de 4,5 % a 9,4 % del PIB en el escenario oficial del Plan Financiero. El CARF estima un déficit total un poco mayor de 9,5 % del PIB”, que es monstruoso, el tercero más alto del mundo según The Economist; calcula además que la deuda neta llegaría a 67,4 % del PIB en 2027. Para el mediano plazo, afirma que la trayectoria de la deuda es insostenible”. Por su parte, los ingresos tributarios se mantendrían estables alrededor de 14 % del PIB… La deuda neta alcanzaría un nivel de 91,2 % del PIB en 2030. Bajo este escenario, los intereses solos absorberían el 51,1 % de los ingresos tributarios. El gobierno no la tiene fácil: hace reforma tributaria o recorta brutalmente su gasto.