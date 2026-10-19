Un congreso de jóvenes economistas

Tuve el honor de ser invitado al 40 Congreso de la Federación Colombiana de Estudiantes de Economía (Fenadeco) que se celebró en Barranquilla y auspiciado por la Universidad del Atlántico entre el 14 y el 16 de octubre pasado. Asistieron 400 estudiantes de todas las regiones del país, desde La Guajira a Nariño, de Antioquía a los Santanderes, todos plenos de curiosidad académica por la disciplina que escogieron como proyecto de vida y emocionados de conocer en persona a uno de los autores que habían leído en su curso de Historia económica de Colombia.

Fenadeco es una organización muy dinámica que se reúne anualmente para discutir temas tanto de coyuntura como aquellos que tocan la estructura social del país y de la economía global. En esta ocasión se centró en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, progreso, pero también mayor igualdad social. Hubo comunicaciones remotas con académicos de la India y de países latinoamericanos, además de la presencia de funcionarios y de un codirector del Banco de la República.

Me siento muy agradecido y honrado de que Fenadeco haya organizado un Concurso Escolar de Economía bautizado con mi nombre, que tiene como propósito que más estudiantes de bachillerato se interesen por la economía y la estudien, ya que la matrícula por esta disciplina viene en descenso. La competencia en esta ocasión fue ganada por el ensayo “Desafíos económicos de la transición energética en el marco del acceso universal y de la accesibilidad” por Valerie Bernal, Daniela Sarabia, Nicolás Sierra y Ana Gabriela Gómez, de la Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Me pareció maravilloso que estudiantes de bachillerato se impusieran la tarea de escribir ensayos siguiendo las reglas de redacción rigurosa y el uso del lenguaje de la ciencia de la economía. Trataba de hacer memoria de mi paso por sexto de bachillerato, tratando de descubrir mi vocación y no encontraba nada que me inspirara. Me gustaba hacer los experimentos de mis clases de química y busqué la fórmula para hacer el “peo químico”, que desplegaba para martirizar a los menos allegados.

Publicidad

Me sentí aún más “hazañoso” –término que era común en mi Barranquilla de los años 70, pero que hoy ha caído en desuso y que equivale a orgulloso– por la cantidad de estudiantes que hicieron fila para que les firmara ejemplares de mis obras y sorprendido de que quisieran fotografiarse conmigo, que en esta era de las “selfies” me pareció una adaptación ingeniosa. Me imagino que es una forma personal de acercarse a la vida académica y, en particular, a la investigación que hacemos los profesionales. Ellos hacían fila pacientemente para la fotografía que tomaban sus colegas y que será un recuerdo en sus vidas. Aparezco yo sentado tratando de sonreír, sosteniendo mi bastón, y los estudiantes que posan detrás por grupos de dos o tres, rodeándome con su afecto.

Quiero expresarle mi gratitud a los muchachos de Fenadeco y, en particular, a su presidente Elam Acosta Navaja, de la Universidad del Atlántico, y a Luisa Fernández, de la Universidad ICESI, por haberme escogido como ejemplo a seguir, en esta época de la banalidad.