La promesa de una economía azul en océanos calentándose

Este año he podido participar en algunos espacios convocados por CAF y CEPAL alrededor de este tema y hay una preocupación me parece importante. Mientras estamos diseñando nuevas oportunidades en torno a la economía azul, muchas de las…

La economía azul está ganando espacio en las agendas de desarrollo. Bancos multilaterales, gobiernos, empresas y organizaciones ambientales hablan cada vez más de turismo sostenible, acuicultura, energías marinas, biotecnología, carbono azul o nuevos instrumentos financieros. Hay una expectativa importante sobre las posibilidades que ofrece el océano para generar crecimiento, empleo e innovación.

Este año he podido participar en algunos espacios convocados por CAF y CEPAL alrededor de este tema y hay una preocupación me parece importante. Mientras estamos diseñando nuevas oportunidades en torno a la economía azul, muchas de las actividades que ya dependen del océano están enfrentando condiciones cada vez más difíciles asociadas a las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación.

La pesca artesanal e industrial siempre ha sido economía azul, también el turismo costero, los puertos, el transporte marítimo y muchas actividades de las comunidades que viven junto al mar. Todas dependen, de distintas maneras, de la salud de los ecosistemas. El problema es que el océano está cambiando rápidamente. Se está calentando, aumentan las olas de calor marinas, cambia la distribución de especies y se deterioran arrecifes, manglares, pastos marinos y otros ecosistemas que sostienen buena parte de esas actividades. La velocidad de esos cambios contrasta con el tiempo que necesitamos para adaptar infraestructura, transformar cadenas productivas, restaurar ecosistemas o desarrollar nuevas alternativas económicas.

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El Caribe muestra muy bien esa tensión. Buena parte de su economía turística depende de playas, arrecifes coralinos y aguas que no son simplemente el paisaje donde ocurre el turismo. Los arrecifes sostienen biodiversidad, ayudan a formar playas de arenas blancas y reducen la energía del oleaje. Cuando una ola de calor produce blanqueamiento y mortalidad coralina, no estamos perdiendo solamente naturaleza. Estamos perdiendo parte de la infraestructura ecológica que hace posible esa economía. Pensemos en la gestión fallida de la erosión costera, basada en espolones y contratos y no en comprender el balance de los sedimentos de los de los ríos y dunas que alimentan las playas.

Hay que mirar con cuidado el entusiasmo sobre el financiamiento azul. Me preocupa el riesgo del bluewashing, me refiero a que logremos movilizar muchos recursos bajo la etiqueta de economía azul sin asegurarnos de que esas inversiones estén aumentando realmente la resiliencia climática de los ecosistemas, las actividades económicas y las comunidades que dependen de ellos. Podríamos terminar financiando nuevos negocios mientras la pesca artesanal pierde productividad, los arrecifes continúan deteriorándose o las comunidades costeras enfrentan mayores riesgos. Incluso podríamos medir el éxito por los millones movilizados y no por cuánto logramos reducir la vulnerabilidad o aumentar la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones climáticas.

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Esto no significa que las nuevas oportunidades no sean enormes. La biotecnología marina puede abrir posibilidades en alimentos, medicamentos y nuevos materiales. La restauración de manglares, arrecifes o pastos marinos puede generar actividades económicas y empleo. Pero muchas de esas oportunidades requieren conocimiento, monitoreo, innovación e inversiones cuyos retornos no siempre son inmediatos. Allí la inversión pública seguirá siendo fundamental para que luego pueda entrar capital privado.

El reto es mucho más exigente que simplemente hacer crecer la economía azul bienintencionada. Necesitamos una economía capaz de adaptarse a un océano que ya está cambiando, que mantenga y recupere los ecosistemas de los que depende, que mida resultados y no solamente recursos movilizados, y que distribuya mejor los beneficios y también los riesgos.