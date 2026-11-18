La muerte de Julio Carrizosa Umaña nos deja un vacío enorme, pero también una invitación a seguir pensando el país desde las preguntas que orientaron buena parte de su vida. Julio insistía en que Colombia era un país extraordinariamente complejo, no solamente por su diversidad biológica y geográfica, sino por sus múltiples culturas, historias, contradicciones y formas de relacionarnos con la naturaleza. Comprender esa complejidad era, para él, una condición para construir un país mejor.

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He vuelto a sus reflexiones mientras leo las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, entregadas el pasado viernes. Leo intentando usar los lentes que Julio nos propuso. Hay avances que merecen reconocerse. El Plan incorpora la diversidad regional, propone fortalecer la articulación institucional, reconoce la importancia de los ecosistemas y del agua para el desarrollo, y plantea estrategias de adaptación y resiliencia que van más allá de la infraestructura. Incluso reconoce pérdidas ecológicas y culturales que pueden ser irreversibles. Sin embargo, al recorrer sus capítulos aparecen tensiones que quizás tengan una raíz común: nuestra persistente dificultad para comprender la complejidad y la tendencia a simplificarla desde las fronteras de las disciplinas y los sectores.

Julio decía que Colombia era más bella que rica y nos invitaba a apostar por esa belleza. ¿Qué implicaría asumir realmente esa propuesta al decidir sobre minería, agroindustria, infraestructura o turismo? ¿Estamos reconociendo la naturaleza y la diversidad cultural como fundamentos del bienestar, o seguimos valorándolas principalmente por su potencial para generar riqueza?, ¿y a quién?

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También nos invitaba a construir desde los terruños, desde los lugares donde transcurre la vida. El Plan reconoce 13 regiones y sus vocaciones productivas, pero ¿basta con identificar oportunidades económicas y estructurar megaproyectos para comprender un territorio? ¿Dónde quedan las relaciones de sus habitantes con el agua, los ecosistemas, la memoria, la cultura y sus propias ideas de una buena vida?

Quizás una de sus enseñanzas más urgentes sea aprender a respetar los ciclos de la naturaleza. Podemos reconocer la importancia de la seguridad hídrica y proponer soluciones basadas en la naturaleza, pero simultáneamente impulsar transformaciones productivas que alteran las dinámicas ecológicas que pretendemos proteger. ¿Diseñamos las intervenciones a partir del funcionamiento de los territorios o intentamos adaptar los territorios a nuestras intervenciones? Y es inevitable pensar en la Orinoquia.

¿Cómo hablar de regiones si las decisiones siguen concentradas en Bogotá? ¿Cómo fortalecer el SINA mientras se restringe el gasto? ¿Cómo acelerar megaproyectos sin comprender sus efectos acumulados? ¿Y cómo prometer resiliencia mientras transformamos los ecosistemas que la hacen posible?

Estas tensiones no se resuelven agregando un componente ambiental a cada política. Necesitamos conectar conocimientos, comprender interdependencias, reconocer incertidumbres y construir acuerdos entre actores con experiencias, intereses y visiones diferentes. Precisamente por eso Julio defendía una educación capaz de trascender las disciplinas y una sociedad que convirtiera su creatividad en convivencia, no en conflicto.

Un Plan Nacional de Desarrollo debería ser una oportunidad para ese encuentro de saberes, territorios y aspiraciones. No solamente para definir qué queremos construir, sino para preguntarnos qué país queremos habitar y qué debemos aprender a cuidar.

Un homenaje sincero que podemos hacerle a Julio sea atrevernos a revisar estas bases sin simplificar la Colombia que él tanto se esforzó por comprender. Nuestra complejidad no es un obstáculo que debamos vencer, puede ser nuestra mayor posibilidad de adaptación para el futuro.