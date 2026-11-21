Hace unos días, Abelardo de la Espriella subió a sus redes sociales un video en el que aparece cortándole el pelo a su hijo para dejarlo, en sus palabras, con motilado de “soldado”. Luego, como hacen los actores de vanguardia, De la Espriella rompe la cuarta pared y se dirige al pueblo colombiano: «Haga patria. Córtele el pelo a su hijo pa’ que tenga un motilado serio». Acto seguido, como es propio de todo recluta de la batalla cultural, advierte que el motilado con el que se hace patria, además de serio, debe ser «peinado y motilado de hombre».

Las redes sociales, como ya sobra decirlo, funcionan como el escenario por excelencia donde los políticos proyectan una imagen de sí mismos ante el público. Y es precisamente porque el video de De la Espriella en el rol de peluquero constituye no un evento de su vida privada, sino una puesta en escena del personaje que presenta ante el público que se trata de materia prima de análisis. La pregunta es: ¿qué historia nos cuenta este video?

Para empezar, el video es una recreación ⎯un remix, para resaltar lo kitsch de todo esto⎯ del mito del patriarca familiar como líder paradigmático de la nación. Mito que parte de la concepción de la sociedad como una gran familia jerarquizada; concepción que surge de entender la paternidad como una práctica extrapolable al gobierno; entendimiento que necesariamente nace de una visión paternalista de la polis, donde la ciudadanía no es vista como un sujeto colectivo con capacidad deliberativa sino como un rebaño indefenso en busca de protección. El Leviatán reloaded. Es justamente en virtud de este mito por lo que tantos políticos tienen la mala maña de resaltar sus méritos como padres para convencernos de que serían buenos gobernantes.

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Pero, según da fe el video, el rol del patriarca no es solo el de la protección del rebaño sino que es también el encargado de custodiar la masculinidad de sus hijos para evitar que se contaminen de masculinidades disidentes, como las que connota el pelo largo.

Otro mito que reproduce el video es el de la decencia entendida en términos estéticos; mejor dicho, la decencia no como una forma de actuar ni de ser sino de verse. Es decir, ser decente no es, por ejemplo, respetar la diferencia, sino llevar el pelo corto. Como dice Charly García: «Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes». Esta versión estética de la decencia, además, se proyecta sobre el imaginario de la nación. La patria no se hace, digamos, a través de la deliberación pública entre contrarios, sino motilándose como “hombre”.

Así al señor presidente no le guste la comparación, esta es una idea de la nación que guarda muchas semejanzas con la cosmovisión fascista. Y no lo digo solo porque a los fascistas les encanten los motilados. También porque el fascismo parte de una noción monolítica de la identidad ⎯pretende que todos aspiremos al mismo arquetipo identitario. Por eso, desde esta óptica, el rol del Estado no es defender el libre desarrollo de la personalidad sino salvaguardar una versión particular de la identidad. No en vano el Estado fascista fiscaliza la identidad de sus ciudadanos como el patriarca custodia la masculinidad de sus hijos.

Con todo y eso, el video, paradójicamente, funciona como testimonio de algo que la derecha lleva años negando: que el género es una construcción social. La idea de que un pelo más o menos corto nos haga más o menos hombres es una prueba irrefutable de que la masculinidad, en tanto género, no es una condición de la naturaleza sino, como dice Butler, una repetición de actos y estilos regulados por normas sociales.

Por lo demás, el vínculo que el video sugiere entre un “motilado de hombre” y el de los soldados no es más que síntoma de la transformación de la violencia en arquetipo de la masculinidad.

santiago.vargas.acebedo@gmail.com