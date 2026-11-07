El siniestro juego de Donald Trump

Durante las elecciones de medio término, en las que el Partido Republicano perdió el control del Senado y la Cámara de Representantes, la Casa Blanca lanzó una serie de videojuegos para promover algunas de las principales políticas públicas impulsadas por…

No existe un miedo más emblemático de nuestra era que el miedo al aburrimiento. Y combatir el aburrimiento es la gran promesa de la cultura del entretenimiento. Por eso, para ganarse el corazón del público ya prácticamente nadie se desgasta en convencerlo con argumentos; basta con mantenerlo entretenido. Y nadie ha entendido eso mejor en el mundo contemporáneo que Donald Trump.

Durante las elecciones de medio término, en las que el Partido Republicano perdió el control del Senado y la Cámara de Representantes, la Casa Blanca lanzó una serie de videojuegos para promover algunas de las principales políticas públicas impulsadas por Trump durante su segundo mandato. En lugar de explicarles a los votantes sus políticas, Trump optó por ponerlas en acción a través de videojuegos. La deliberación pública asaltada a mano armada por la cultura del entretenimiento.

Build the Wall, por ejemplo, es un juego inspirado en Tetris en el que el jugador debe levantar un muro para, según la descripción oficial, “proteger la frontera de la horda que se aproxima”. Supply Line, otro de los juegos, consiste en retirar de una cadena de suministros los alimentos que no cumplen con los requisitos del programa Make America Healthy Again, liderado por Robert Kennedy Jr.

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Pero el más siniestro de esta serie de juegos se llama Rio Run, en referencia al río Grande que separa parte de la frontera entre México y Estados Unidos. Rio Run fue diseñado a imagen y semejanza de Snake, el icónico juego popularizado por Nokia en la década de los 90. La diferencia es que, en Rio Run, en lugar de serpiente aparece Tom Homan, el zar de la frontera, encargado de coordinar la política de deportaciones masivas de Donald Trump. Y lo que Homan persigue no es comida sino migrantes negros, mulatos y morenos. Cada vez que un migrante es capturado, aparece detrás de Homan en fila india vestido de naranja, el emblemático color del uniforme de presidiario en Estados Unidos. El objetivo del juego es deportar la mayor cantidad de migrantes antes de que Homan y su caravana de capturados, como la serpiente de los años 90, se estrelle contra el borde o contra sí misma. La gran ironía es que la política migratoria de Trump parece justamente haberse estrellado contra sí misma. El martes pasado, los electores les cobraron caro a los republicanos, entre otras cosas, las violaciones de derechos humanos y del orden jurídico cometidas por Trump, junto con su séquito paramilitar ICE, en su persecución de migrantes. Game Over.

Jugar es todo menos una actividad inofensiva. Los juegos, a menudo, operan como mecanismos a través de los cuales los seres humanos internalizamos un tipo de sociedad. Los juegos de indios y vaqueros, por ejemplo, son una recreación de un mito fundacional de la cultura estadounidense: el vaquero como representante de la civilización, el orden y la ley y el indio, de la violencia irracional. Cabe también mencionar la cantidad de videojuegos inspirados en la Guerra de Vietnam que alegorizan la leyenda del soldado americano como un luchador en favor de la libertad, en contra del asiático fanático y salvaje.

En el caso de Rio Run, la lógica es la misma: la fábula del bárbaro y el civilizado, la guerra contra el multiculturalismo, la patraña de la supremacía cultural. Y el acto que este juego convierte en heroísmo no es la compasión ni el apoyo a los más vulnerables, sino la expulsión de la diferencia. Peor aún es que la transformación del vaquero, del soldado y del deportador en héroes a través del juego no es posible sin una sórdida consecuencia: la deshumanización del indio, del ‘oriental’ y del migrante.

En las Leyes, Platón dice que los seres humanos somos juguetes de los dioses. Pero me parece que somos, más bien, juguetes del puñado de incompetentes que nos gobiernan sacando partido de nuestro miedo colectivo al aburrimiento.

santiago.vargas.acebedo@gmail.com