Fue Erving Goffman, el gran sociólogo canadiense al que le debemos parcialmente la popularización del término performance, quien nos enseñó que la vida y el teatro son más parecidos de lo que a los seres humanos nos gustaría admitir. A diario, hacemos esfuerzos muy similares a los de los actores para manejar las impresiones que damos a los demás de nosotros mismos. En últimas, jugar roles en la sociedad exige actuar acordemente. Ser es, en cierto modo, una cuestión de parecer, y parecer es, ante todo, una puesta en escena.

Sobre esta base, Goffman sugiere que el teatro nos resulta útil como metáfora a la hora de explicar la comunicación entre personas. Por eso, toma prestada de las artes escénicas una serie de términos para entender la interacción social. Los escenarios (frontstage), por ejemplo, son los lugares en donde montamos una puesta en escena ante un público en particular. El público (audience), por supuesto, hace alusión al grupo de personas a las cuales está dirigido el performance. En ocasiones, por cierto, el público es tan diminuto que no consiste en nadie más que nosotros mismos. Mientras tanto, el camerino (backstage) se refiere a esos lugares en los que nos podemos dar el lujo de tomarnos una pausa momentánea de la actuación. El ejemplo paradigmático son los baños en los eventos sociales. Otro ejemplo son los callejones detrás de los restaurantes, donde los meseros salen con frecuencia a echar los madrazos que no pudieron echar frente a los, también frecuentes, clientes fastidiosos.

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Pero los camerinos son mucho más que eso. De hecho, esconden un oscuro secreto sobre nuestra condición humana. Los camerinos también son los lugares donde planeamos y evaluamos nuestra puesta en escena en sociedad; es decir, donde ejercemos como nuestro propio crítico. Además, son los lugares donde vivimos la frustración de un performance fallido. Más importante aún: es precisamente en los camerinos donde satisfacemos los deseos que no le permitimos al personaje que proyectamos en público; o, para ser más precisos, que el público no le permite a nuestro personaje. Es más, la expresión de un deseo prohibido en el escenario no es posible sin desaprobación del público o, en casos extremos, censura. De ahí que los camerinos sean lugares profundamente solitarios. Entre más demandante y sofisticado el performance que el mundo exige de nosotros, más solitario nuestro camerino. En el fondo, los camerinos no son más que eso que llamamos vida privada.

Esto quiere decir que la dimensión teatral de la vida conlleva una escisión, un desdoblamiento, una división del yo en dos partes antagónicas e irreconciliables: el escenario y el camerino. La división del yo es el precio que tenemos que pagar por la dimensión teatral de la condición humana. La recompensa es que, a cambio, nos es dado como forma de vida el éxtasis del teatro.

En el mundo que habitamos, la sexualidad es uno de los elementos principales de la diferencia entre el escenario y el camerino. Esto se debe a que llevamos siglos expulsando ciertas expresiones sexuales del público, comportamientos vetados al personaje que construimos ante los demás. Palabras más, palabras menos, convertimos la represión de algunos deseos sexuales en sinónimo de decencia. De ahí que el camerino se haya convertido en el lugar para la satisfacción de los deseos que el público condena.

¿Y qué tiene que ver todo esto con un escándalo sexual? Pues bien, un escándalo sexual no es más que una exposición pública de nuestro camerino que revela una discordancia entre los comportamientos sexuales del personaje que presentamos ante el público y el que habita el camerino; una disparidad entre nuestro deseo y los tipos de deseo que el público tolera. Por lo tanto, un escándalo sexual implica el desplome del disfraz del actor. Peor aún, significa la transformación del camerino en el escenario principal.

santiago.vargas.acebedo@gmail.com