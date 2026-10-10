¿Qué está realmente pasando en Latinoamérica? 

Los analistas políticos son quizá las personas más impacientes del mundo. Ni los bandoleros se han atrevido a tanto. Basta con que se asome un titular para que ya estén sacando conclusiones acerca de cómo, según ellos, funciona el mundo de la política ⎯un mundo más indómita e ingrávido de lo que les gustaría admitir. Pero, por tanto afán, suelen pasar por alto los cambios más estructurales que están teniendo lugar.

Tan solo esta semana, Latinoamérica fue testigo de un caso semejante. El pasado domingo, el mandatario brasileño, Lula da Silva, fue derrotado en primera vuelta por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, hoy en la cárcel por haber intentado, como hacen los tiranos de novelas bananeras, un golpe de Estado. Teniendo en cuenta la inclinación política de los demás contendores, el panorama luce sombrío para Lula. Esto, sumado a las victorias que han tenido los movimientos de ultraderecha en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia y otros países, llevó a decenas de analistas políticos a concluir que Latinoamérica ha girado decisivamente a la derecha, como respuesta a un supuesto rechazo generalizado de los electores a las políticas de izquierda.

Si bien es innegable que el continente se está inclinando hacia la derecha, esta es una conclusión superficial que eclipsa el verdadero cambio que está experimentando la región desde hace al menos una década: una y otra vez, las elecciones las están ganado los movimientos de oposición ⎯la excepción es México y la excepción confirma la regla. Mejor dicho, el patrón que se multiplica a lo largo y ancho de la región es que los electores están rechazando al oficialismo, independientemente de la ideología ⎯un fenómeno mucho más estructural y duradero que un viraje pasajero a la derecha. Es decir, al contrario de lo que ocurría antes, hoy parece ser más fácil ganar elecciones estando en la oposición que en el gobierno. En consecuencia, quien monte el teatro de la oposición más convincente tiene el camino a la victoria allanado. Por lo demás, teniendo en cuenta el margen tan estrecho con el que ha ganado la ultraderecha en la mayoría de los casos ⎯0,96 % en Colombia, 0,27 % en Perú y 1,89 % en Brasil⎯ difícilmente se puede hablar de un rechazo generalizado de los electores a la izquierda.

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De manera que la verdadera pregunta que le corresponde hacerse a los analistas es: ¿por qué los electores están rechazando con tanta frecuencia el continuismo? A continuación sugiero tres hipótesis tentativas.

La primera es económica. A raíz de la crisis de la cadena de suministros durante la pandemia, sumado a los delirios imperiales de Putin en Ucrania y a los de Trump en Irán, las economías globales se han visto maniatadas para controlar la inflación, lo cual ha obligado a la mayoría de los bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas que se han traducido en economías relativamente rezagadas; y esto siempre sirve de lastre para el oficialismo.

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La segunda hipótesis es política. La creciente permeabilidad de la corrupción en la política latinoamericana ha hecho que sea cada vez más difícil imponerse en la urnas sin el guiño del bajo mundo. El resultado es que, cuando los gobiernos asumen el mando, estallan numerosos escándalos de corrupción. Y las banderas de la anticorrupción siempre son más fáciles de izar en la oposición que en el gobierno.

La tercera hipótesis es cultural. Vivimos en tiempos en los que el mundo ha desarrollado un fetiche por el cambio. La palabra cambio, en realidad, solo se refiere a una transformación, que siempre puede ser para bien o para mal. Pero nosotros, presos por el delirio y la premura, convertimos el cambio en un fin en sí mismo. De ahí que anhelemos con tanto fervor cualquier cosa que signifique la reorientación del presente. Pero los engañados somos nosotros mismos porque el cambio es un objetivo que, por su propia naturaleza, se escapa apenas es alcanzado.

santiago.vargas.acebedo@gmail.com