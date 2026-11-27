El acuerdo nació de espaldas a la voluntad popular. El 2 de octubre de 2016, los colombianos rechazaron en las urnas lo negociado en La Habana. Santos modificó el documento, lo refrendó a través del Congreso y recurrió al cuestionado mecanismo del fast track para acelerar su implementación legislativa, sin volver a consultar al pueblo.

En vísperas del décimo aniversario del Acuerdo de Paz de Juan Manuel Santos, un atentado terrorista sacudió a Villavicencio. Su presunto responsable, alias Antonio Medina, firmó al acuerdo estando en la cárcel, recuperó su libertad y volvió a delinquir. Difícil imaginar una conmemoración más elocuente.

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Pero, a mi juicio, el mayor error estratégico fue negociar el desarme de las FARC sin garantizar el desmantelamiento de su emporio criminal. Se entregaron fusiles, pero ¿qué pasó con los cultivos de coca, los laboratorios, las rutas del narcotráfico, los socios internacionales, los testaferros y las fortunas acumuladas durante décadas de actividades ilícitas?

En octubre de 2017, menos de un año después de la firma del acuerdo, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le advirtió por escrito a Santos sobre la persistencia del narcotráfico entre los desmovilizados, la existencia de laboratorios de cocaína en inmediaciones de las zonas veredales y la inclusión fraudulenta de narcotraficantes en los listados de las FARC. Recordemos el caso de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Según Martínez, Santos nunca respondió la carta.

Esta semana, en Mañanas Blu, Martínez reveló que en 2018, casi dos años después de firmado el acuerdo, antiguos integrantes de las FARC pretendían depositar 500 millones de dólares en un banco estadounidense. También señaló que, durante su gestión, la Fiscalía incautó bienes de esa organización avaluados en 2,5 billones de pesos que no figuraban en el inventario entregado para reparar a las víctimas. La magnitud de esas cifras contrasta con la precariedad de la reparación económica que han recibido las víctimas.

Después vendría el escándalo de Santrich. Carlos Julián Bermeo, fiscal de apoyo de la propia JEP, fue sorprendido recibiendo un soborno de 40.000 dólares para entorpecer su extradición y condenado a ocho años de prisión. Santrich e Iván Márquez, protagonistas de las negociaciones de La Habana, retomaron las armas. Hoy, la Corte Suprema de Justicia adelanta una indagación previa contra Marcos Calarcá y Sandra Ramírez, quienes ocuparon curules en el Congreso gracias al acuerdo, por su eventual participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Las cifras son igualmente desoladoras. Cuando Santos llegó a la Presidencia, Colombia tenía 62.000 hectáreas de coca; cuando firmó el acuerdo, 146.000, y en 2024, 261.000. Los grupos armados ilegales suman cerca de 29.000 integrantes, incluidas sus redes de apoyo, y tienen presencia en 167 de los 170 municipios priorizados por el propio Acuerdo de Paz.

Después de ocho años de funcionamiento, la JEP apenas ha proferido seis sentencias en sus macrocasos, una sola contra antiguos integrantes de las FARC. Mientras las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación, las diez curules garantizadas a la guerrilla en el Congreso se materializaron puntualmente.

Los defensores del acuerdo insisten en que el problema fue su implementación. Es cierto que miles de exguerrilleros permanecen en la legalidad. Pero resulta intelectualmente deshonesto atribuirle al acuerdo todos los éxitos y a su implementación todos los fracasos. La viabilidad de lo pactado también es responsabilidad de quienes lo negociaron.

La paz se mide por sus resultados, no por las ceremonias de su firma. Santos recibió su Nobel, pero los colombianos seguimos esperando nuestra paz.