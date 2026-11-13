La tributaria y los adultos en la sala

En ese choque entre la campaña y el Gobierno se enfrentan dos lógicas. Carlos Suárez, estratega detrás de la victoria de Abelardo de la Espriella,…

La reforma tributaria, también conocida como Ley de Rescate Económico, ha puesto a la derecha colombiana frente a una prueba que no se resuelve con discursos. Durante la campaña era fácil prometer menos Estado, menos impuestos y más crecimiento. Pero una vez en el poder aparecieron las cuentas: un gasto que supera ampliamente los ingresos y una deuda que no admite más consignas. La realidad fiscal no entiende de estrategias electorales. Y a los acreedores internacionales no les importa.

En ese choque entre la campaña y el Gobierno se enfrentan dos lógicas. Carlos Suárez, estratega detrás de la victoria de Abelardo de la Espriella, representa la obsesión por el relato y la imagen presidencial. José Manuel Restrepo, vicepresidente y principal defensor de la reforma, representa la obligación de hacer las cuentas. Sin conocer las discusiones a puerta cerrada, el resultado es evidente: por ahora, se impuso la realidad sobre la propaganda.

Para entender lo incómoda que resulta esa victoria basta recordar una escena de octubre. El Gobierno anunció un aumento de apenas 46 pesos por galón de gasolina y el presidente ordenó reversarlo. El mensaje era inequívoco: incluso un ajuste mínimo resultaba políticamente insoportable. Ahora el mismo Gobierno propone ampliar gravámenes y pedir sacrificios mucho mayores. Para quienes hicieron de la promesa de no subir impuestos una bandera, esta reforma debe saber a cacho.

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Restrepo tampoco sale indemne de la contradicción. En campaña defendió la promesa de bajar impuestos, pero hoy explica por qué el país necesita recaudar más. Pero ese cambio, lejos de descalificarlo, puede ser una señal de responsabilidad. La reforma también contempla recortes del gasto e incentivos a la inversión. Es discutible si la mezcla es acertada. Lo que no es discutible es que un déficit no desaparece porque un publicista encuentre una frase más pegajosa.

El mismo conflicto se reproduce en el Centro Democrático. Varios congresistas se apresuraron a rechazar el IVA sobre productos de la canasta familiar y otros aumentos tributarios. Es una postura popular y, en algunos casos, atendible: esos impuestos pueden golpear a familias vulnerables. Y a sus electores. Lo fácil, sin embargo, es quedarse en el rechazo. Si se eliminan fuentes de recaudo, alguien tendrá que explicar qué gastos se recortan, qué activos se venden y cuánto aportará cada alternativa.

Ahí aparece Uribe. En vez de limitarse a repetir consignas populistas, reunió a su bancada con economistas y expertos, escuchó diagnósticos y promovió una propuesta alternativa. Uribe tampoco comparte la fórmula del Gobierno: considera insuficiente la austeridad y cuestiona el IVA. Precisamente por eso importa su gesto. Discrepar seriamente exige poner cifras sobre la mesa, no prometer que todo puede arreglarse sin costos. El verdadero liderazgo consiste en obligar a los propios a hacer esa tarea.

Ni Restrepo tiene garantizada la razón por ser técnico ni Uribe la tiene por convocar expertos. Las propuestas de ambos deben examinarse con rigor. Pero los dos entienden algo que los propagandistas de cualquier partido preferirían olvidar: gobernar exige escoger entre opciones imperfectas y asumir el costo de hacerlo. Colombia no necesita que la derecha abandone sus principios. Necesita que deje de confundirlos con la negación de la realidad.