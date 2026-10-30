Petro y la trampa del morbo

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En Colombia hay dos clases de escándalos: los que se leen y los que se investigan. Los primeros indignan y los segundos prescriben.
Esta semana abundaron los primeros. Deicy Jiménez le contó a Semana que Gustavo Petro le pagaba encuentros íntimos con contratos públicos, y que había otras treinta o cuarenta mujeres en su situación. Angie Rodríguez, su exdirectora del Dapre, hizo una pregunta al aire: “¿Había niños travestis ahí?”. Ninguna ha mostrado una foto en la que aparezca Petro.
Ahí está la trampa. Lo más sórdido es lo más frágil, y lo más frágil es justo lo que Petro necesita para volver a gritar que lo persiguen. Más aún cuando el Dapre del nuevo gobierno anuncia denuncias por “48 mujeres” y la revista que publica los testimonios es la misma que hoy le hace eco a la Casa de Nariño. Mientras tanto, lo grave sigue ahí: sin morbo y con expediente.
Primero, el Pacto de Valledupar. En octubre de 2025, a siete meses de las elecciones, funcionarios del gobierno se sentaron con una decena de excomandantes de las AUC recién nombrados “gestores de paz”. Mancuso asegura que les pidieron declarar contra Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella. Un documento habla de excarcelaciones y de revisar extradiciones. Benedetti prometió una verdad que iba a “asombrar” a una clase política con candidatos en carrera. Si eso se prueba, no hablamos de un desliz moral, sino de usar beneficios penales para conseguir testigos contra la oposición. Si les pidieron mentir, es soborno. Si les pidieron verdades a la medida de la campaña, es intervención en política. Y la paradoja: en esa mesa estaba Angie Rodríguez, a quien Mancuso señala como parte de la petición y a quien hoy investiga la Procuraduría.
Segundo, la UNGRD. Plata para desastres convertida en lubricante legislativo: carrotanques sin agua en La Guajira y, según la Fiscalía, pagos a los presidentes del Congreso. Dos exministros acusados ante la Corte Suprema y un exdirector del Dapre asilado en Managua.
Tercero, la campaña. El CNE sancionó a Petro Presidente por superar los topes en más de 5.300 millones, y la sanción quedó en firme. No es una opinión: es un acto administrativo. Su gerente, Ricardo Roa, está imputado.
Incluso en el relato de Deicy Jiménez, lo grave no es la cama, sino los contratos. Esos no necesitan fotos, pues están en el SECOP. Basta cruzarlos con fechas y firmas. Si el Estado pagó favores privados con contratos públicos, eso tiene varios nombres en el Código Penal, y ninguno es “vida privada”.
El problema no es que Petro tenga vida privada, sino que gobernó como si el Estado fuera parte de ella.
Todo esto terminará en la Comisión de Acusaciones, que el país conoce como de Absoluciones. Si el gobierno que ayer fue oposición quiere que algo sobreviva allí, que exhiba menos morbo y más contratos. A un mal gobernante no se le derrota con chismes, sino con expedientes.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 8 horasEl mejor castigo de petro es que continúe en el camino de su autodestrucción porque, según lo han contado diversas fuentes, está más rumba brava que nunca, con los excesos de droga que eso conlleva.
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horacio(17092)•01 de noviembre de 2026 – 21:48El columnista propone sustituir el porno por más porno. A Semana por leguleyos lawyers.
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Mario(d84e7)•31 de octubre de 2026 – 12:09¿Qué se hace con lo que, por más que se le busque, no sirve ? ¿Sirve para algo la comisión de acusaciiones ? ¿Entonces…???
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Rodrigo E(2908)•31 de octubre de 2026 – 08:24"…según la Fiscalía, pagos a los presidentes del Congreso…" Y que hoy, tristemente, están ya en libertad por vencimiento de términos…
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MARIA(2246)•31 de octubre de 2026 – 04:09La reforma constitucional que se requiere es acabar con los fueros, en Colombia los altos cargos tienen licencia para delinquir sin responsabilidad. Producto de nuestro clasismo arraigado e inmoralidad en el manejo público. Pero, cuidado un pobre delinque, los mismos pobres lo apalean, pero frente a los grandes ladrones se inclinan.
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Lismario(26872)•30 de octubre de 2026 – 22:01SOLO LA HISTORIA DEVELARA LA VERDAD, PERO LES PUEDO ASEGURAR QUE SIEMPRE, SIEMPRE PETRO TIENE LA RAZON. NO MAS VEAMOS EL PAGO QUE LE ACABA DE HACER EL ILEGITIMO A LOS HERMANOS BAUTISTA.
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Tayrona(31467)•31 de octubre de 2026 – 13:45De acuerdo… Pagaron el robo de las elecciones con el contrato de los pasaportes para los Bautista. Petro lo previó y pronosticó. Sinvergüenzas.
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Yimmy(68264)•30 de octubre de 2026 – 20:23Muy bien, me gustó su columna!
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Jairoval(07497)•30 de octubre de 2026 – 17:35Muy buena columna porque es equilibrada!
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Mar(60274)•30 de octubre de 2026 – 17:35Y Uribe sigue libre, con miles de asesinatos encima. Escriba sobre "él".
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NAVY(47439)•30 de octubre de 2026 – 15:51Con todas las porquerías que se vienen conociendo del medio pelo que nos mal gobernó, Bolívar tiene suficiente material para otra narconovela y seguir enriqueciendose por cuenta de la socialchabacaneria que dice defender y amar.
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Cordillerano(64187)•30 de octubre de 2026 – 15:06Que aburridas son las columnas que siempre abordan el mismo tema y desde la misma perspectiva, de Santiago Vélez Posada como de Andrés Alfredo Molina Araújo su único tema es Petro, del cual ya sabemos sus desatinos -que no fueron pocos-, pero que su recurrencia no aporta en nada al debate y opinión informada. ¡Qué pereza!!
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Lalo(70277)•30 de octubre de 2026 – 13:41Este nos cree bobos. Toda la basura que le han tratado de arrojar a Petro viene de los mismos que se ahogan en sus miasmas.
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luise(43869)•30 de octubre de 2026 – 13:20No creo ni mierda de esta porquería
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Dario(77642)•30 de octubre de 2026 – 12:11El semental GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO. Quien lo creyera. De baja estatura pero trancón, según él mismo lo dijo en una entrevista. Nada le va a pasar, pues algunos de quienes lo juzgarán tienen rabo de paja y éste EX es más peligroso que un ALACRAN CON ALAS. Lástina que ahora se tenga que dedicar al ONANISMO, pues quien le va a pagar para que siga buscando nenas.
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Mario(16018)•30 de octubre de 2026 – 11:05Y los del PH + Cepeda, calladitos!
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Diana cp(85842)•30 de octubre de 2026 – 10:10Esta hasta buena la columna
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antonio(7747)•30 de octubre de 2026 – 09:55La excanciller Rosa Yolanda Villavicencio pasó de canciller a trabajar en una UTL del representante de Alejandro Toro. Esto nos demuestra que clase de funcionaria era/
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antonio(7747)•30 de octubre de 2026 – 09:13Petro y Maria J Pizarro niegan todo. Pero no dicen si conocen a Deicy Jimenez y si le dieron contratos. Que clase de contratos eran, que requisitos se exigen a los contratistas para cumplir el objeto de esos contratos.
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antonio(7747)•30 de octubre de 2026 – 09:04La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia está compuesta por 17 representantes a la Cámara y actualmente acumula más de 2.425 casos o procesos pendientes. Por todos los presidentes hacen lo que les da la gana porque saben que nada va a pasar. Petro se ROBO $ 10 MIL MILLONES de los fondos de la nación para sus abogados, OFAC, la investigación en su contra por Peculado por apropiación, esperando turno. Que chiste
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Fabian(30792)•30 de octubre de 2026 – 08:57Es más fácil seguir con Petro no? De lo que está pasando y pasará, en cambio, no vale la pena hablar…
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 08:46En Colombia hay un sólo tipo de escándalo: el en que nunca pasa nada. Por eso el degenerado siempre ha hecho y deshecho, sabe que su turba de borregos siempre lo va a aplaudir haga lo que haga y las autoridades se van a hacer de los de la vista gorda.
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Drizku(32497)•30 de octubre de 2026 – 08:21Otro neutral. Y ya sabemos cómo terminan de complices…
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Atenas(06773)•30 de octubre de 2026 – 07:48Santiago, de reciente viaje q’ hice a Italia un recurrente dicho suyo traigo “Calma, molta calma!”, y eso es lo q’ queda a esperar en tanto avanzan las investigaciones en torno del circo del inmoral ojisapo, y quien hizo de la Casa de Nariño la sede del crimen organizado y prostíbulo mediante sexocontratos. Atenas
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Caela(76388)•30 de octubre de 2026 – 05:45Muy jodido Colombia con esos contratos y expedientes, que nadie voltea a mirar, de expresidentes y presidente actual. Difícil construir así…
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Antoine(88872)•30 de octubre de 2026 – 05:36… hay que sacarle chismes que no tienen pruebas. Lo de los contratos que se investigue… pero al estafador, farsante, abogado de criminales y actual presidente de Colombia, antes de la campaña presidencial unicamente el Reporte Coronell comprobó con documentos auténticos sus negocios ilicitos; y los medios corporativos, o usted mismo señor Vélez no dice ni pío… Qué vergüenza!!!
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Lalo(70277)•30 de octubre de 2026 – 13:42Perro canequero, coprófago y maloliente.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•30 de octubre de 2026 – 08:43Quien le cree a Coronel (con una sola L) un indigno mentiroso que hace rato perdió toda credibilidad.
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Antoine(88872)•30 de octubre de 2026 – 05:31Con pruebas, no con chismes como esos del morbo.¿Y que ha pasado con el proceso judicial sobre los crímenes ordenados por el ex-gobernador de Antioquia y ex-presidente Furibendo Vélez? Hay pruebas suficientes y élsigue campante. ¿Y la mafia de los Gnecco familares de Vicky Dávila que asesinaron campesinosen el César? Igual hay pruebas y no pasa nada. ¿Y el juicio de Zuluaga ex-candidato a la presidencia por sus negocios corruptos con Odebrecht ?También hay pruebas y no pasa nada. Pero a Petro…
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Olegario(51538)•30 de octubre de 2026 – 07:08Pero a Petro, señor petrista, que se le investigue y se le juzgue. Los zurdos deben dar ejemplo y no papaya. Al ladrón Samuel Moreno (QEPD) y a su hermanito Iván se la clavaron toda. El Establecimiento no les perdona a los señores de izquierda, tan fariseos ellos, sus errores. En honor a la verdad, Uribito sí estuvo encanado. Hay que usar los dos ojitos.
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