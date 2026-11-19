Ahora bien, la verdad es un concepto muy problemático y no existe un modo único e infalible de llegar a ella. La verdad histórica, por ejemplo, tiene muchos claroscuros de Heródoto hasta hoy, y muchas certezas plenamente establecidas se van transformando con el lento paso del tiempo. No creo que la verdad jurídica sea definitiva, perfecta y totalizante, y que así como existe una duda razonable como principio para no…

Ahora bien, la verdad es un concepto muy problemático y no existe un modo único e infalible de llegar a ella. La verdad histórica, por ejemplo, tiene muchos claroscuros de Heródoto hasta hoy, y muchas certezas plenamente establecidas se van transformando con el lento paso del tiempo. No creo que la verdad jurídica sea definitiva, perfecta y totalizante, y que así como existe una duda razonable como principio para no condenar a alguien, también debe existir el derecho a una suspicacia y a otras dudas racionales sobre la inocencia sentenciada en muchos otros, cuando la evidencia va en contravía. Que la ley impere, y que haya que acatarla, no obliga a creer en la probidad automática de lo juzgado.

Llevo dos meses recluido en una clínica, tras una operación a corazón abierto que desafortunadamente se me complicó. Aquí viví la victoria de Bolsonaro, la muy ansiada debacle de Trump y sus republicanos, la caída de Peña en Paraguay, la vulgaridad de Milei en España y a donde vaya, los escándalos sexuales de Petro, los otros escándalos, incluidos todos los de la DNI, su corrupción, sus intentos de hackeo a la Registraduría, su extraña petición del censo electoral, los drones con bombas en tantas partes, los bombardeos de Abelardo con sus respectivos shows y disfraces. El papa entró casi el mismo día que yo a cirugía por cáncer de pulmón, fue dado de alta una semana después, y 20 días más tarde se fue de viaje por tres países. Yo sigo aquí hospitalizado con mis plaquetas en crisis. Definitivamente, Dios no oculta sus preferencias.

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Y aquí recluido pude ver la serie de Netflix, Palacio, basada en Noches de humo, de Olga Behar, magnífica producción que tiene molesta a la ultraderecha del país. Me encantó y así fue por varias razones, pero la principal porque el énfasis narrativo no está en el error catastrófico de la guerrilla al llevar a cabo esa operación abominable e insensata; tampoco está en la absurda e inhumana respuesta de los militares en la retoma de las cortes. Yo veo el énfasis total en las víctimas, respetuoso, conmovedor; en el drama de Yesid Reyes a la espera de su padre, y luego en la verdad terrible de que lo encontraron carbonizado y ultimado con una bala que no era guerrillera, en el de María del Pilar Navarrete, esposa de Jaime Beltrán, mesero de la cafetería, sin poder explicarles a sus hijas por qué él no volvió nunca del trabajo, el de Eduardo Umaña, asesinado en su oficina por representar a los dolientes de los desaparecidos. Los desaparecidos son los protagonistas de esta magnífica serie, y ese es un tema que el país ha esquivado desde siempre y, a modo de ver, la herida más grande y sin prescripción ni caducidad que sigue abierta con los hechos de 6 y 7 de noviembre del 85. Ni siquiera la de los 11 empleados de la cafetería, por los que el Estado colombiano fue condenado por la CorteIDH, sino la de ese sinnúmero de hombres y mujeres cuya cifra nunca se conoció debido a la alteración de la escena de los hechos, el incendio y porque varios cuerpos fueron manipulados sin ningún protocolo forense. ¿Cuántos pueden ser? Son los desaparecidos de los desaparecidos.

Y si las verdades históricas son relativas y a las judiciales les cabe un margen de suspicacia, de sospecha, con lo cual las responsabilidades se diluyen, las verdades que arriesga el arte, en este caso el literario y el cinematográfico, conllevan la licencia de contener elementos de ficción, y adquieren el valor alternativo de plantear sanciones y responsabilidades de otro tipo. En el caso de Palacio, el juicio político, judicial e histórico que no tuvo Belisario Betancur, por su enorme cobardía y su permisividad con la ordalía consumada por sus militares subalternos esos dos días, su posterior silencio eterno, de alguna manera se compensa con la percepción y la imagen del expresidente que seguramente quedará para la posteridad. Otros personajes van en contravía y se agrandan para la historia, como Enrique Parejo, minjusticia, y la fiscal Ángela María Buitrago; también Eduardo Umaña, abogado, y la misma Olga Behar. Me sorprendió el Jaime Castro de Palacio, que queda como un personajillo obsecuente, temeroso y hasta entusiasta de la solución final incruenta.

Con los militares la cosa se complica porque la serie valida la tesis de que su estrategia e intención fue la de tierra arrasada aprovechando la debilidad de Betancur y la vaguedad cómplice y pérfida de la orden de recuperar las cortes como prioridad. Queda establecida la manipulación al presidente del ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, y su responsabilidad directa en la solución de tierra arrasada. Y se vuelve demoledor en el caso de Plazas Vega. Vale la pena analizar este personaje en quien se concentra todo el peso por las torturas y las desapariciones, a quien la verdad judicial declaró inocente en segunda instancia, por cuenta de una Corte Suprema posterior, y a pesar de la condena a 30 años de cárcel en primera. Y aquí es donde la verdad del arte puede arriesgar un poco más e intentar una sanción social; finalmente era él el director de la Escuela de Caballería, el siniestro lugar adonde llevaron a los detenidos, los torturaron y asesinaron. Difícil creer que no sabía nada. Convertido en personaje, Plazas Vega exhibe un cinismo y un desdén por las víctimas ante el que es imposible sentirse indiferente.

¿Qué vendrá de aquí en adelante? ¿Demandas, tutelas, rectificaciones? Veremos.