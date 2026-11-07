Especie en vías de extinción

El gran argumento del vicepresidente gringo, J.D. Vance, es que esa debacle republicana se debe, de manera exclusiva, a la guerra en Irán, con sus secuelas en el aumento del costo de vida para grandes masas urbanas y rurales. Pero como ya es costumbre en la…

MIAMI.- Ron DeSantis, gobernador de Florida y arquitecto e ideólogo de la guerra cultural (lo que De la Espriella llama “wokismo”) en el Estado del Sol, calificó el colosal triunfo demócrata del pasado martes como “un evento a niveles de extinción”. Es decir, el trumpismo como movimiento, como método y como una forma aberrante de ejercicio del poder, quedó en estado terminal.

El gran argumento del vicepresidente gringo, J.D. Vance, es que esa debacle republicana se debe, de manera exclusiva, a la guerra en Irán, con sus secuelas en el aumento del costo de vida para grandes masas urbanas y rurales. Pero como ya es costumbre en la Casa Blanca, ese argumento es una verdad a medias. El recuento de los grandes daños provocados por Trump es casi interminable, pero el gran impulsor y cómplice de esa conducta casi delictiva en la cabeza del poder ejecutivo es el Partido Republicano, cuya dirigencia, entregada de pies y manos, le hace el juego a un corrupto sin límites.

La gran derrota del movimiento MAGA se fue cocinando en sus mismas entrañas: en las extensas zonas agrarias, donde los demócratas lograron triunfos contundentes, en estados de profundo arraigo republicano. La base trumpista ha sido golpeada por los altos precios de los combustibles, los aranceles, la carestía y una política migratoria indiscriminada y salvaje, que ha terminado por reducir de manera dramática la fuerza de trabajo requerida para recoger cosechas y mantener la poderosa industria agrícola.

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En Kansas no había un senador demócrata desde 1932. Apenas hace un año, era impensable que Texas, con una tradición de más de tres décadas de poder republicano, eligiera a una gobernadora demócrata de origen mexicano y llevara a Washington a un senador de la misma colectividad. En Georgia, es la primera vez en la historia que una mujer negra y demócrata es gobernadora del estado. En el Senado y en la Cámara se consolidan mayorías del partido contrario al del presidente, que no se veían desde 1958.

Es un repudio a todo lo que ha significado el trumpismo, desde aquel momento inaugural y premonitorio cuando el magnate inmobiliario, con fama de estafador, bajó por unas escaleras eléctricas, en compañía de su esposa de utilería, rodeado de sus supuestos seguidores a sueldo, para dar un discurso en el que trató a todos los inmigrantes que venían de México como narcotraficantes, violadores y asesinos. “Y algunos son buena gente”, remató.

Desde entonces, Trump fue como un gorila hambriento suelto en una cristalería. Llegó a destruir, sin contemplaciones, toda una serie de rituales de la política gringa, construidos por la sociedad en más de dos siglos de vida republicana. Deslegitimó el sistema electoral, utilizó el matoneo y la venganza como formas de intimidar a sus adversarios, trató de consolidar un autoritarismo caudillista, con un culto a la personalidad totalmente ajeno a la tradición política estadounidense. Y en el medio, desprestigió y atacó sin contemplaciones a los jueces que fallaron en contra de sus medidas abiertamente ilegales e inconstitucionales, y convirtió al fiscal general en su abogado de bolsillo, en un soldado al servicio de perseguir opositores. Con un congreso dócil y un gabinete repleto de lambones y oportunistas, impulsó la política loca de los aranceles y sigue a la fecha empantanado en una ruinosa e improvisada aventura militar en Irán.

Y su obsesiva política migratoria, teñida de sangre y racismo, más todas las promesas incumplidas, terminaron también por destruir el apoyo de la comunidad latina, con una excepción: los cubanos de Miami.

El llamado tsunami azul (el color del Partido Demócrata) se estrelló en la Florida, donde se mantuvo el poder republicano, pero con grandes grietas. El mismo DeSantis, el paradigma de la censura de libros, del ataque contra la población LGBTQ+, los inmigrantes y la comunidad negra, dijo en una extensa entrevista a CNN que la marca republicana estaba malherida y que no podía pensar en una candidatura presidencial porque su desconcierto era absoluto. La congresista María Elvira Salazar, que recibió el apoyo del Colombian Tiger, aún no tiene la reelección en sus manos.

A propósito: la Casa de Nariño está muda. Parece que al presidente colombo estadounidense no le gusta para nada la llegada masiva al Congreso de Estados Unidos de políticos que debe considerar hostiles e incluso peligrosos, porque lo pueden meter en problemas. La carta que le acaba de enviar Iván Cepeda a 15 congresistas demócratas, documentando los supuestos nexos del tiger con el narcotráfico y los paramilitares, abre un capítulo inédito en la política colombiana, en el que el gobierno y la oposición, por motivos muy distintos, piden la intervención del gobierno del Tío Sam en hechos sucedidos en Colombia pero con impacto internacional.

El derrumbe del trumpismo y la llegada de una nueva generación de dirigentes demócratas, de centro y de izquierda, no sólo es un respiro en medio de tanta locura desatada desde los pasillos del poder en Washington, sino un posible cambio en las relaciones de la primera potencia mundial con América Latina… a pesar de Trump.