Cerraron la escuela de presidentes

Me dijeron que había una escuela de presidentes. Yo lo creí. Esa manera de escoger las palabras, y de distinguir las partes del discurso que requerían mayor intensidad emocional, no podía ser obra de las hadas que pasan por delante de la cuna con su saquito de dones. En alguna parte se tenía que aprender a hablar así. De modo que la escuela existía. Era tan real como que no hay sábado sin sol, ni domingo sin resplandor; veraz como que la madrugada del seis de enero tres camellos se comían la hierba que dejábamos en la puerta de la casa.

La realidad acaba arrasando con los embustes que forjaron nuestra fe infantil. Tu hermano mayor te dice que los Santos Reyes son los padres. Un sábado lluvioso, día de tu octavo cumpleaños, el pájaro ardiente que buscas entre las nubes se niega a aparecer. Y ves cómo la edad de la inocencia se aleja en un corcel que hace sonar sus cascabeles de risa.

La escuela de presidentes fue la mayor falacia de todas. Al día de hoy, la imagen de tres camellos volando me resulta más creíble. En caso de que dicha escuela haya existido alguna vez, hace años que cerraron el portón, y es posible que el último en salir de sus aulas botara la llave cerca del Canal de la Mona.

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“No hay nada más divertido que patear culos zurdos”, dijo Javier Milei durante su reciente visita a España. En un debate presidencial, Flávio Bolsonaro se burló de Lula da Silva llamándolo “nueve dedos” –Lula perdió uno de sus dedos en un accidente de trabajo que tuvo cuando era joven–. Mientras tanto, el presidente del que es considerado el país más poderoso del mundo, Donald Trump, comentaba en un mitin que el “culo espectacular” de una cantante de rap atrajo su atención sin que él pudiera evitarlo.

A nadie se le ocurre pensar que para ser presidente de un país se necesita un nivel de perfección ajeno a la naturaleza de los mortales pero, ¿no nos estamos pasando?

Semejante derroche de exquisita palabrería me hizo recordar el fragmento de un libro de Simon Leys que una amiga me envió hace unos meses. El autor se refería al “imperio de la fealdad”, decía que “la ignorancia, el oscurantismo, el mal gusto o la estupidez no son fruto de simples carencias, sino de otras tantas fuerzas activas que se afirman furiosamente a la menor oportunidad”. Sería conveniente que nos detuviéramos a observar cómo proliferan esas “fuerzas activas”. No me refiero únicamente a cómo avanzan entre nosotros a codazo limpio: alardeando de su falta de delicadeza. ¿Cómo han ascendido al poder? ¿Quién las aupó para que llegaran a la tribuna?

En contraposición al “imperio de la fealdad”, Simon Leys hizo alusión a un concepto que me resultó novedoso: la belleza moral. Según el autor, esta clase particular de belleza tiene la capacidad de sacar a nuestra especie de sus casillas, porque “la necesidad de rebajarlo todo a nuestro miserable nivel, de mancillar, burlarse y degradar todo cuanto nos domina por su esplendor es probablemente uno de los rasgos más desoladores de la naturaleza humana”.

Estamos abonando el suelo para que crezcan nuevos brotes de imperiosa fealdad. Lo peor es que actuamos como si no tuviéramos ninguna implicación en este régimen decadente. En el fondo sabemos cómo esos tipos lograron llegar ahí. Consignas, aplausos, ¿votos? No nos hagamos los inocentes.

sorayda.peguero@gmail.com