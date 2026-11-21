Cuando íbamos subiendo la sierra de Castelltallat, en la comarca catalana del Bages, a casi mil metros de altura, recordé unas palabras que mi papá me dijo cuando era niña: “Aprovecha ahora. Un día…

Escuché decir que del cielo lloverían estrellas. Es algo que sucede durante las primeras noches de agosto. Cada vez que la Tierra atraviesa la nube de fragmentos que dejó el cometa Swift-Tuttle, sus partículas entran en contacto con la atmósfera y llueven estrellas por montones, cientos de estrellas. Por aquí las llaman perseidas –por Perseo– o lágrimas de San Lorenzo, a propósito de que el fenómeno coincide con la fiesta del santo.

Cuando íbamos subiendo la sierra de Castelltallat, en la comarca catalana del Bages, a casi mil metros de altura, recordé unas palabras que mi papá me dijo cuando era niña: “Aprovecha ahora. Un día tendremos que pagar por ver las estrellas”. En esa época, yo no había perdido la costumbre de contar estrellas a cambio de las recompensas que él me daba.

No parece que estemos lejos de sus predicciones. En el departamento de Rocha, al este de Uruguay, el Gobierno local declaró los cielos estrellados de cuatro playas como “patrimonio protegido”. Un grupo de investigadores y vecinos se preguntaba, desde 2023, cómo podían proteger ese espacio intangible que despierta la fascinación de astrónomos y artistas. El ejercicio de consideración impulsó la normativa creada para regular la luz artificial y contribuir con la preservación de los cielos de Rocha.

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La palabra “considerar” tiene mucho que ver con las estrellas. Su raíz, “sider”, proviene del latín sidus, que significa “astro” o “estrella”. El prefijo “con” significa “conjuntamente” o “todo junto”. No me extraña que las civilizaciones antiguas buscaran respuestas en las agrupaciones formadas por los cuerpos celestes. Hay demasiada luz aquí abajo. Destellos planos que se llevan en el bolsillo y que nos hacen olvidar que sobre nuestras cabezas se extiende una bóveda de partículas titilantes.

Me gusta lo que dice J. Á. González Sainz sobre la necesidad de reconsiderar la vida: “Volver a tasarla a otra luz y con otro sistema de medidas que ahora conocemos (…); quiere decir también atender a otras cosas a las que a lo mejor antes no les hacíamos caso, y desde luego pararse, pararse a ver de nuevo, a oír de nuevo, a estar”.

La carretera que lleva a la sierra de Castelltallat es sinuosa y oscura. Vimos luciérnagas, zorros y ciervos. Los ciervos se asustan al ver los focos de los carros. Antes de retornar al bosque, se detienen unos segundos. Te miran con esos ojos. Dios mío, esos ojos. ¿Cómo puede alguien disparar contra un ciervo? Las criaturas que habitan la noche te dejan la sensación de haber presenciado un milagro digno de toda tu algarabía infantil.

En lo alto de la sierra desplegamos una manta y nos tumbamos panza arriba, dispuestos a recuperar viejos hábitos. Ignorando por completo que el olor de mi loción hidratante atraería a los mosquitos y que, mientras nosotros contábamos estrellas fugaces, ellos se ocuparían de recordarnos que hay que pagar un precio. Deberíamos pagarlo gustosamente. No lo digo solo por los zancudos. Pienso en el camino que recorrimos para perdernos en la noche, para sentirnos tan pequeños ante la majestuosidad de la intemperie.

sorayda.peguero@gmail.com