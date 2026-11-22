En su columna dominical de El Heraldo, De la Espriella escribió (en 2020) una suerte de ficción en que imaginó cómo se reunían en un castillo varios comunistas: “El Gago, rey del Averno, las mentiras, la traición, la deslealtad y la corrupción; Narcotimo, príncipe de los vicios, la muerte y el terror; El Repugnante, señor de las falsedades, montajes e inmundicias; Tuerca, amo de las aberraciones más espeluznantes; y El Tatareto, maestro del encubrimiento y la deshonestidad”. Con una prosa similar a la del niño poeta, De la Espriella escribió que estos personajes tenían “un propósito común y abyecto como el que más unía a los…

En su columna dominical de El Heraldo, De la Espriella escribió (en 2020) una suerte de ficción en que imaginó cómo se reunían en un castillo varios comunistas: “El Gago, rey del Averno, las mentiras, la traición, la deslealtad y la corrupción; Narcotimo, príncipe de los vicios, la muerte y el terror; El Repugnante, señor de las falsedades, montajes e inmundicias; Tuerca, amo de las aberraciones más espeluznantes; y El Tatareto, maestro del encubrimiento y la deshonestidad”. Con una prosa similar a la del niño poeta, De la Espriella escribió que estos personajes tenían “un propósito común y abyecto como el que más unía a los perversos por antonomasia”, pero fueron contrarrestados por Álvaro Uribe. El actual presidente concluyó que “el Tigre del Ubérrimo, un ser especial e indómito, de convicciones y principios inquebrantables (…) un guerrero sin igual, que siempre estuvo en la primera línea de batalla para defendernos de las tinieblas (…). Cuenta la leyenda que es mitad hombre, mitad felino; otros dicen que es extraterrestre (…). Yo simplemente creo que es un auténtico patriota mitológico”.

Han pasado seis años, varias cosas han cambiado y ahora es el propio excolumnista quien se autopercibe tigre mitológico; pero otras siguen igual. Entre ellas, la cercanía del periódico El Heraldo con el mandatario nacional. Este último fue columnista hasta 2017, cuando tuvo que renunciar tras escribir una pequeña apología al atentado personal, hablando del asesinato de Nicolás Maduro como un “acto patriótico” (luego volvió, en 2020). No hay sino que mirar los títulos de notas y columnas de los últimos dos años (que están en internet): “Bienvenidos a la Patria Milagro”, “De la Espriella, el outsider que reconfiguró la derecha en Colombia”, “El Tigre ruge con fuerza”, “El tigre ronca y muerde”, “Junior campeón y presidente costeño”. O (peor) compararlos con los títulos dedicados al expresidente Petro. “Dos años de Petro: la ejecución no despega y los escándalos crecen”, “Petro, el autodestructivo”, “Iván Cepeda viene a terminar lo que Petro no alcanzó a destruir”, “Despilfarros petristas” (por nombrar sólo algunos).

Esta semana la cercanía quedó clara en palabras de la directora del medio, quien desde la campaña se deshace en elogios. Lo llama “tigre”, “ave rara (en latín)”, “Caribe universal”, “intenso y franco” y “comandante supremo”. Dice que le devolvió la dignidad a la Presidencia después de Petro, defiende el walkie-talkie y presenta al Pacto Histórico y las tensiones sociales como obstáculos para el presidente. El Heraldo celebra el carácter de La Espriella y lo atribuye a su origen caribe. A los críticos los presenta como “bogocentristas” que no entienden ese estilo.

Publicidad

Esta puesta en escena de este periódico como baluarte del gran Caribe nacional es cuando menos imprecisa. La tesis de maestría de Jessany Herrera, “El Caribe narrado a través de las noticias”, analiza los titulares de El Heraldo de Barranquilla entre 1999 y 2008. Aunque la autora escogió este medio por ser el más grande de la región, la primera conclusión de la tesis es que, desde 2002, manda lo local, sobre todo Barranquilla. El resto del Caribe (el resto del Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, La Guajira) tuvo el 9 % de la portada, menos que deportes. Herrera explica que el Caribe se narró desde las vivencias “de la capital (del Atlántico)”.

Tal vez esta excesiva concentración en Barranquilla explica que entre 1999 y 2004, la portada de El Heraldo hablara casi tres veces más de la guerrilla que de los paramilitares. La tesis de Jessany Herrera permite contar (entre 1999 y 2004) 69 titulares en portada sobre la guerrilla (Farc, ELN y EPL) y 24 sobre paramilitares, AUC, las autodefensas o los hermanos Castaño. Esto, pese a que fueron los años de las masacres de El Salado (entre el 16 y el 21 de febrero de 2000), Macayepo (el 14 de octubre de 2000), Nueva Venecia (en la madrugada del 22 de noviembre de 2000) y Chengue (la madrugada del 17 de enero de 2001). Todas en el Caribe.