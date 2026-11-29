“¿En la Constitución hay algo que les prohíba a los campesinos defender el agua, nuestra tierra, nuestros cultivos?” preguntó Guillermo Bermúdez, campesino de Jericó, durante el plantón de las comunidades de las veredas de Vallecitos y La Soledad, contra el proyecto minero Quebradona, de AngloGold Ashanti. “Me gustaría que me la enseñara”, afirmó poco antes de que se decidiera suspender la jornada de movilización.

Campesinos y campesinas tomaron la decisión este jueves 26 (luego de diez días de plantón pacífico) ante “el uso desproporcionado del ESMAD” y “la situación de inseguridad que vive nuestro territorio”. “Sentimos”, explicaron, “que hoy no existen las garantías necesarias para ejercer nuestro derecho a la movilización pacífica, a la protesta y a la defensa del territorio y el medio ambiente”. “Ningún ciudadano debería tener que poner en riesgo su integridad por ejercer sus derechos”, concluyeron.

El conflicto de Quebradona no empezó con el plantón. Como explicó La Silla Vacía, el proyecto de AngloGold Ashanti incluye la intervención de 500 hectáreas en zona rural de Jericó y la multinacional tiene un título minero activo desde 2001, emitido por la Gobernación de Antioquia. En 2021, la ANLA archivó la solicitud de licencia ambiental por falta de soporte ambiental, lo que significó un triunfo para el movimiento. Pero AngloGold Ashanti no se fue. Hace poco, como informó El Espectador, la Agencia Nacional de Minería autorizó extender la exploración hasta el 8 de diciembre de 2027. Quienes se han opuesto ya conocen el costo de hacerlo. La Fiscalía imputó a 11 campesinos que participaron en las protestas contra Quebradona, demandados por la multinacional y señalados por secuestro simple y hurto calificado, por desmontar una plataforma de perforación que, según su defensa, entregaron voluntariamente a la policía. Son “los 11 de Jericó”, un caso por el que la Defensoría del Pueblo y la oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidieron garantías.

El mismo jueves en que se levantó el plantón en Vallecitos y La Soledad, el programa Somos Defensores denunció el robo de un computador de la sede que comparte con la Asociación Minga, en Bogotá. Aunque había otras cosas costosas en el lugar (y más computadores), sólo se llevaron el computador que guardaba información sobre la protección de defensores de derechos humanos y ambientales. Somos Defensores es uno de los registros independientes más consultados sobre esta violencia. En 2025 documentó 874 agresiones y 165 asesinatos de personas defensoras, frente a 727 agresiones y 157 homicidios en 2024, según El Espectador. Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo confirmó 112 asesinatos de líderes y lideresas. El robo trae recuerdos de otros episodios. En 2009, en pleno escándalo de las “chuzadas” del DAS, La Silla Vacía incluyó a Minga entre las organizaciones vigiladas y advirtió que en el sector de las ONG de derechos humanos son comunes robos en que lo único que se llevan son discos duros y memorias USB (y que, pese a las denuncias, estos crímenes siempre se quedan sin resolver). Por eso las organizaciones piden a la Fiscalía una investigación urgente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y recuperar la información. Al Gobierno le piden garantías reales y efectivas para ejercer la defensa de los derechos.

Un día antes, el miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, en Toribío (Cauca) se leyó una carta firmada por “mil mujeres y personas LGBTI del departamento del Cauca”, reunidas en el Festival por la Vida. Iba dirigida al presidente De la Espriella y a los comandantes del EMC, el ELN y la CNEB. Les piden no usar redes sociales, inteligencia artificial ni drones en comunidades y barrios, porque la población civil queda más expuesta, y hacer un pacto para que menores y jóvenes no sigan vinculados a grupos armados. También les piden no degradar al enemigo con el lenguaje, cesar la violencia sexual y de género y (sobre todo) no renunciar a la solución política del conflicto armado. Es un pedido que hoy no encuentra interlocutor. De la Espriella, que hizo campaña con la idea de que “la paz no se negocia, se impone”, dio por terminados todos los procesos de negociación con grupos armados. En 100 días ha ordenado 11 bombardeos. Los ataques con drones por parte de los grupos ilegales crecen también. Uno de esos ataques, en el peaje de Villa Rica, fue en el Cauca.

Uno, dos y tres, las cartas y denuncias recuerdan el trabajo de la profesora Laura Pulido, que nos dice que solemos “suponer que el Estado es una fuerza neutral cuando, de hecho, está sancionando o produciendo activamente violencia”. Y que “incluso cuando la gente pierde la fe en el Estado, a menudo sigue acudiendo a él porque no ve otra alternativa”. Los campesinos de Jericó, las organizaciones de Bogotá y las mujeres del Cauca siguen pidiendo garantías y diálogo. Pero nadie, del otro lado, les responde.