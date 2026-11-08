Llaves de cartón

Distintos analistas nos explican cómo las propuestas de la derecha en América Latina, Estados Unidos o Europa no hablan mucho de cómo sortear problemas graves tangibles, como el calentamiento global, o un futuro en el que la inteligencia artificial, con escasísima regulación, reduzca la oferta de trabajo, o el agua que consumen los centros de datos de los que depende esa misma IA… Lo que sí hacen es propuestas en dos frentes. El primero, es prometer que el futuro será una versión recalentada del pasado. Desde el grito trumpista de “vamos a hacer a América grande otra vez”, pasando por la defensa de la familia tradicional de…

Distintos analistas nos explican cómo las propuestas de la derecha en América Latina, Estados Unidos o Europa no hablan mucho de cómo sortear problemas graves tangibles, como el calentamiento global, o un futuro en el que la inteligencia artificial, con escasísima regulación, reduzca la oferta de trabajo, o el agua que consumen los centros de datos de los que depende esa misma IA… Lo que sí hacen es propuestas en dos frentes. El primero, es prometer que el futuro será una versión recalentada del pasado. Desde el grito trumpista de “vamos a hacer a América grande otra vez”, pasando por la defensa de la familia tradicional de nuestro actual presidente, se hace campaña pensando con trampas nostálgicas. En Colombia esto viene acompañado de contradicciones, pues por un lado se propone (en resumidas cuentas) volver a la era Uribe, con todo y ejecuciones extrajudiciales, pero por el otro se habla de una innovación sin igual.

El segundo frente es el de la crueldad. Es decir, la promesa de recortar derechos y negar la humanidad de distintos grupos que venían ganando espacios y certezas en la última década. Perseguir migrantes, burlarse de la comunidad LGBT+, rechazar al movimiento indígena y afro y desmontar ganancias en derechos sexuales y reproductivos. Aquí, en El Salvador, o cualquier ciudad dirigida por derechas, se filman agentes de policía o mandatarios humillando inmigrantes, o presos, o caminando sobre cadáveres en homenaje a la mano dura.

Esta semana que se acaba, vimos celebraciones en que campañas políticas en Estados Unidos reivindicaban una propuesta radicalmente distinta. Como alternativa al pasado y al sadismo, candidatos (como Abdul El-Sayed) hicieron campaña con la propuesta de apreciar y defender al territorio y a su población por lo que son. No por lo que fueron en un pasado edénico, sin minorías ni migrantes. Naomi Klein y Astra Taylor nos hablan de esta política como una de “arraigo”, que comienza por el amor al lugar que habitamos. A partir de ahí, explican, se trata de imaginar un futuro profundamente inclusivo “en el que todos puedan permitirse una vida digna, abracen objetivos comunes a pesar de las diferencias, salgan y se reúnan sin pantallas y en persona, se enfrenten con alegría a los poderosos, se apoyen en la historia y no tengan miedo de conmover el alma”.

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Esta no es, por supuesto, una invención gringa. El pueblo palestino se refiere, desde siempre, a este arraigo como sumud, en su determinación inquebrantable de permanecer en el territorio, aunque se les intente expulsar y la violencia no les dé respiro. En su versión colombiana, este arraigo es el que defiende el derecho al agua, a la ciudad, a decidir sobre el propio cuerpo. Son los cientos de arraigos que se juegan metro a metro el futuro.

En La Calera, vecinos y lideresas se reunieron quincenalmente durante dos años para defender el agua. Se formaron en cartografía, hidrogeología y estudiaron el expediente de la concesión, presionaron hasta conseguir una audiencia pública que, según el portal Vorágine, fue la primera de su tipo en Colombia para una concesión de agua. Como resultado, en abril la CAR renovó la concesión de Coca-Cola pero solo en parte: la empresa pasó de siete manantiales a cuatro, el caudal bajó de 3,4 a 1,9 litros por segundo, deberá comprar 53,46 hectáreas para conservación y tendrá que suspender la extracción en épocas de sequía.

La comunidad sikuani de Barrulia, en Puerto Gaitán (Meta), pasó nueve años reclamando el predio Cuba Libre, parte de su territorio ancestral, que había quedado dentro de una colonia menonita de más de 44.000 hectáreas. Con el respaldo de la Agencia Nacional de Tierras y la Defensoría del Pueblo, logró que en enero un juzgado le ordenara a la colonia no bloquearles el paso, que en febrero les entregaran el predio y que en abril la Corte Constitucional ordenara recuperarlo y retirar los obstáculos. “El territorio lo es todo”, declaró Alba Rubiela Gaitán, gobernadora indígena, al medio Rutas del Conflicto.

Y tanto en Quibdó, como en Pereira, la gente se organiza no sólo para seguir la vida, echando mano de ollas comunitarias, ferias, censos y proyectos, sino también para denunciar la desidia, la falta de respuestas rápidas y sensatas al terremoto. Adriana Villegas Botero narró cómo el presidente De la Espriella viajó a “entregar llaves de cartón para viviendas simbólicas… ¿Se puede habitar una vivienda simbólica? ¿Qué es una vivienda simbólica?”.