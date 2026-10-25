Esta semana Abelardo de la Espriella fue hasta San Andrés y exclamó que va a romper con el “centralismo bogotano”. “Ordenó reforzar el control marítimo y aéreo”, recitó la prensa, “(reforzar) la inteligencia, la investigación criminal, la videovigilancia como una estrategia para atacar el narco y microtráfico”. Radios y noticieros celebraron la llegada de inversiones en el aeropuerto y nos contaron que el mandatario gritó: “estas islas no son tierra de nadie”.

El portal Pulzo describió “un contundente e integral despliegue gubernamental… bajo el liderazgo del presidente”. E informó que en el trance del “milagro de las regiones”, se avecina “un paquete de inversiones presupuestales que supera los 115.000 millones de pesos, destinados a transformar la infraestructura, la atención en salud y el orden público en las islas”. Anuncios casi idénticos se leen en El Colombiano, Semana y El Tiempo.

Noticieros reprodujeron con frenesí las imágenes en que el mandatario se acerca a la gobernadora Ordóñez y a la representante a la Cámara Jay-Pang y las acusa de corruptas. Con novelerías, El Colombiano describió cómo, “mirándolas a los ojos, les advirtió que no tolerará presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos”. Les advirtió: “Yo quiero decirles una cosa con el respeto que ustedes me merecen. Porque usted es una representante y usted es la gobernadora, y son unas damas, yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando. No lo voy a seguir tolerando”. A la representante la sentenció: “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”.

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No tengo mucha idea sobre chismes de maridos (o esposas). Pero lo que toda la isla sabe es que el nuevo gobierno hizo gala de su “centralismo” cuando, antes de posesionarse, anunció que rompería relaciones con Nicaragua (un país con el que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina comparte mucho más que el mar).

Lo que toda la isla sabe es que mucho de lo que De la Espriella anunció es impreciso. El contrato para construir la torre de control del aeropuerto se firmó en 2025 y ya estaba adelantado en agosto de 2026. Buena parte de lo anunciado en agua y saneamiento se apoya también en proyectos que ya existían. La planta de residuos de San Andrés fue inaugurada por Iván Duque en 2021 tras una orden del Consejo de Estado y en 2025 seguía en pruebas (lo nuevo es la plata para operarla). El programa Basura Cero se creó en 2023 y ya había registrado un proyecto para Providencia por 4.200 millones, cifra cercana a los 4.389 millones anunciados ahora. Tampoco es nuevo el Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial.

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En vivienda el gobierno combinó la revisión de lo viejo con un programa nuevo. Los dos proyectos hospitalarios anunciados coinciden con los que ya tenía el gobierno Petro. Este último destinó 90.000 millones de pesos a un hospital de segundo nivel en Providencia y otros 90 mil millones se habían “proyectado” para San Andrés. En septiembre la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, dijo estar revisando proyectos por esas mismas cifras en las dos islas.

De la Espriella llegó a San Andrés con Elsa Noguera, ministra de Transporte, entre otros. Quizá le parezca fácil entrampar a dos mujeres, una de las cuales lleva sólo meses en la gobernación. Digo entrampar no porque sepa sobre sus inocencias, sino porque las aproximó con un micrófono apretado en el bolsillo en una suerte de cámara escondida. Debe ser fácil humillar a dos mujeres cuyo poder se erige en el Caribe insular. Más fácil que “encarar”, micrófono en mano, a los copartidarios de la propia Noguera en el Caribe continental. En 2022, la alianza periodística La Liga Contra el Silencio resumió que “las dudas sobre el pasado del clan Char son vox populi en algunos círculos sociales y políticos de Barranquilla. Durante años los ha perseguido una leyenda que ellos se han empeñado en ignorar… Casi nadie habla de ellos. Más que todo por temor, admite una fuente”.

Lo que toda la isla sabe, para volver a San Andrés, es que la guerra contra las drogas sólo trae muerte y dolor.

Alrededor de 80.000 personas comparten 27 kilómetros cuadrados, situados a más de 700 kilómetros de la Colombia continental. Lo que estos miles de personas saben es que enfrentan profundos desafíos ecológicos, pues el cambio climático eleva la temperatura del mar, sube su nivel, altera los patrones de lluvia, e intensifica las marejadas y los ciclones tropicales. Esas presiones se agravan con el turismo masivo y la especulación inmobiliaria. Lo que estos miles de personas saben es que San Andrés, como el resto del archipiélago, no es “tierra de nadie”. Es tierra (y es mar) de ellas.