No es la lluvia

“Lo que temíamos ha ocurrido”, le dijo el portavoz de la defensa civil a Al Jazeera. “Varios centros de refugio han quedado completamente inundados, y todas las personas que se encontraban en ellos se han visto obligadas a salir hacia un destino incierto”. La propia corresponsal…

La primera tormenta del invierno en Gaza empezó la noche del 6 de noviembre. Aproximadamente 70.000 carpas plásticas en las que viven palestinos desplazados se inundaron esa misma noche. Hay miles y miles de personas afectadas, en algunos campamentos de desplazados el agua llegó a casi 1,5 metros. Es decir que el agua llegó hasta los hombros de los adultos.

“Lo que temíamos ha ocurrido”, le dijo el portavoz de la defensa civil a Al Jazeera. “Varios centros de refugio han quedado completamente inundados, y todas las personas que se encontraban en ellos se han visto obligadas a salir hacia un destino incierto”. La propia corresponsal de Al Jazeera en Gaza contó cómo entre quienes viven en estos campamentos están más de 28.000 viudas (solas con sus hijos) y advirtió (angustiada) que, “si ni siquiera las casas resisten esta lluvia, ¿cómo van a hacerlo unas simples láminas de plástico?”. El hecho más grave, según la oficina humanitaria de la ONU (OCHA), ocurrió en el campamento de desplazados de Ard El-Rebat, donde la lluvia arrastró un banco de arena rocoso pegado a un campamento de familias desplazadas. Murieron cinco personas, entre ellas tres niños y su madre.

Ramiz Alakbarov, de la ONU, aclaró que el problema no es uno de lluvia. En la página oficial de la entidad denunció que la mayoría de la gente vive hoy en carpas tan gastadas que se escurren con un aguacero que en otro sitio sería una tormenta normal.

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Hoy casi dos de cada tres habitantes de Gaza, cerca de 1,4 millones de personas, no tienen más refugio que una carpa o una construcción improvisada. Muchas de las carpas fueron montadas durante 2023 y ahora, tres años después, se sostienen a punta de remiendos. Según el protocolo humanitario de alto al fuego, las carpas debían haber sido sustituidas por viviendas prefabricadas con paredes y techo de metal (que no las tumba el viento). Sin embargo, Israel no ha permitido su entrada en el territorio.

El problema no es para nada uno de lluvia. Desde octubre de 2023, los bombardeos de Israel han destrozado más de 700 kilómetros de alcantarillado. El sistema de saneamiento básico está colapsado también y las inundaciones hacen que aguas residuales desbordadas multipliquen la posibilidad de enfermarse. En Gaza no hay agua y esto es también por diseño de Israel: según la ONU, casi el 90 % de la infraestructura de suministro de agua fue destruida por bombardeos.

Más de 74.600 palestinos han sido asesinados por Israel desde octubre de 2023 (más de 21.500 de ellos eran niñas y niños). Hay más de 175.900 heridos.

El mundo sigue mirando lo que pasa por internet sin despabilarse… Y pensar que, no hace mucho, nosotros los colombianos alzamos la voz en solidaridad. Nosotros, que vivimos un conflicto armado que dejó 450.664 personas asesinadas entre 1985 y 2018 (un 80 % eran civiles), sabemos lo que es contar muertos. Según la Comisión de la Verdad, cerca del 45 % de esas muertes fueron obra de los paramilitares, alrededor del 27 % de las guerrillas (sobre todo las FARC) y cerca del 12 % de agentes del propio Estado. Nosotros, que hemos visto las cosas más bajas y ruines. La desaparición forzada aupada por el Ejército nacional cuyo propósito es protegernos. Los asesinatos extrajudiciales ejecutados por el mentado ejército contra hombres pobres de barrios populares que a veces vivían con discapacidad.

En abril de 2024, Colombia intervino ante la Corte Internacional de Justicia en apoyo de la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Para no sólo contar muertos, sino que los muertos cuenten. Hace dos meses el presidente De la Espriella decidió retirar el apoyo.