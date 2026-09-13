Soñar con Barcelona, dormir en Barranquilla 

No le creo casi nada a El Heraldo, prensa oficial. Pero lo hago cuando informa que la sensación térmica en el sur de Barranquilla llegó a los 53 grados centígrados durante el mediodía del pasado domingo. De acuerdo con residentes de la ciudad, dice el periódico, “la temperatura no da tregua y la humedad persiste hasta en los lugares más frescos”. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales “el calor va a seguir presentándose porque no hemos tenido un ingreso de humedad en este sector del Caribe, y aunque la temperatura puede variar en diferentes puntos donde no se concentra el viento y hay poca nubosidad,…

No le creo casi nada a El Heraldo, prensa oficial. Pero lo hago cuando informa que la sensación térmica en el sur de Barranquilla llegó a los 53 grados centígrados durante el mediodía del pasado domingo. De acuerdo con residentes de la ciudad, dice el periódico, “la temperatura no da tregua y la humedad persiste hasta en los lugares más frescos”. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales “el calor va a seguir presentándose porque no hemos tenido un ingreso de humedad en este sector del Caribe, y aunque la temperatura puede variar en diferentes puntos donde no se concentra el viento y hay poca nubosidad, la realidad es que la alta sensación térmica va a persistir”. “Meteorólogos señalan que Barranquilla supera los 50 °C de sensación térmica”, tituló la Revista Semana. Y con sensacionalismo remató: “Si la sensación térmica llegara a 60 °C en Barranquilla, el estrés térmico sobre el cuerpo humano sería extremo”. Al respecto, varias precisiones.

Es cierto que las temperaturas se enmarcan en un año especialmente caluroso por el fenómeno del Niño y se estima que este se mantendrá hasta finales de 2026, alcanzando una intensidad especialmente fuerte entre octubre y diciembre. Pero también lo es que la ciudad viene registrando mayores temperaturas durante las últimas décadas. Estas décadas coinciden además con los gobiernos casi calcados de la dinastía Char.

Alejandro Char fue alcalde de 2008 a 2011 y de 2016 a 2019. En las dos ocasiones dejó como sucesores aliados suyos: Elsa Noguera y Jaime Pumarejo. Con su tercer periodo (2024–2027), la familia completa 20 años seguidos al frente de Barranquilla. Pumarejo, antes de ser alcalde, fue gerente de ciudad en 2016–2017 y estructuró el Gran Malecón, Todos al Parque y el plan Siembra Barranquilla. Todos estos proyectos significaron grandes préstamos y loas. Han sido muchísimos los premios, con nombres en inglés, que ha ganado la ciudad por su malecón, estatua de Shakira, verdor y ecologismo. Han sido muchísimos los millones invertidos (a través de endeudamiento).

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De acuerdo con La Silla Vacía, Pumarejo dejó un nivel “del 57 % de deuda en relación con el presupuesto”, frente al 43 % que dejó Char al terminar su segunda alcaldía en 2019. Además, según proyecciones de la propia Alcaldía, al terminar el actual gobierno de Char la deuda equivaldrá al 159 % de los ingresos regulares de un año (¡la ciudad deberá más de lo que le entra en año y medio!). A esto se suman las llamadas vigencias futuras. Solo para el mentado programa Siembra Barranquilla, el Concejo (que hace poco control político) comprometió un billón de pesos a 20 años. El economista Jairo Parada opinó, en 2024, que el modelo era un «endeudamiento público irresponsable», pues comprometía las rentas propias de la ciudad hasta 2042.

Con tanto billón, deuda y prensa uno podría pensar que, por fin, la ciudad está preparada para el calor. Pero esto no es claro.

A nivel individual, las familias se aferran a los aires acondicionados. Es por esto que en estos días el representante a la Cámara Samir Radi, lanzó críticas al programa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que cobrará extra a los usuarios que consuman más: “Es inhumano con Barranquilla… El consumo no es capricho, es una necesidad”, declaró. Así, el que puede pagar paga (la casa blanca de Abelardo tendrá no uno, ni dos aires en una misma oficina para permitir el trabajo en saco y la corbata). Y en una ciudad desigual, hay también los que se endeudan en las facturas de electricidad. O los que no tienen aires.

Pues pese a los billones en deuda, la desigualdad en infraestructura persiste. Los hogares empobrecidos de Barranquilla se concentran en el sur, donde la temperatura es más alta y hay menos árboles. En 2021, Barranquilla Verde, la autoridad ambiental del Distrito, reconoció que los barrios con menor cobertura arbórea estaban en el suroriente y el suroccidente. Este año, el concejal Antonio Bohórquez llevó al Concejo un proyecto contra las islas de calor que señala a Suroriente, Metropolitana y Suroccidente como las localidades con menos árboles y donde más golpea el calor. La Alcaldía, por su parte, informó esta semana que creará Refugios Climáticos como los que existen en Barcelona.

Según El Tiempo de hace ocho días, muchas familias de menores ingresos no pueden costear un ventilador encendido toda la noche. Se va la luz, la gente paga tarifas elevadas y en los barrios populares no hay energía confiable. ¿Barcelona? ¿Cómo soñar con la madre patria cuando en los barrios populares no hay energía confiable?