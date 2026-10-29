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Bibliotecas públicas para un país posible

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Tatiana Duplat Ayala
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En las bibliotecas hemos aprendido a escucharnos. Entre los libros que guardan la memoria de lo que fuimos y las palabras que nos permiten imaginar lo que podemos ser, hemos abierto ventanas a otros mundos y hemos podido comprender mejor el nuestro. Las bibliotecas públicas en Colombia son refugios de la curiosidad, territorios donde el conocimiento se comparte y la imaginación encuentra espacio para crecer. En este país, siempre atravesado por la violencia, las bibliotecas han sido lugares de esperanza.

Hoy están en riesgo. La crisis que se vive en la Biblioteca Nacional ha encendido las alarmas sobre el futuro de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y, especialmente, de sus Bibliotecas Rurales Itinerantes, que llevan los libros hasta las veredas más apartadas del país. Allí, donde la desigualdad levanta barreras, los libros propician encuentros, permiten compartir saberes y mantienen viva la palabra.

Durante cerca de treinta años, Colombia ha construido una política pública de lectura y bibliotecas que ha llegado a miles de comunidades y ha atravesado distintos gobiernos. La continuidad es uno de los bienes más preciados de una política pública: toma años construirla y requiere voluntad para sostenerla. Detrás de cada biblioteca hay historias, vínculos y oportunidades que merecen permanecer. Cada gobierno recibe el legado de quienes lo precedieron y tiene la responsabilidad de fortalecerlo y entregarlo a quienes vendrán.

Proteger las bibliotecas públicas es cuidar la posibilidad de imaginar un país distinto. Un país donde la palabra encuentre su lugar entre el ruido de las armas y donde cada quien pueda descubrir en los libros un horizonte más amplio para su vida. A quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir esta política les corresponde construir sobre lo construido y garantizar que las bibliotecas sigan abiertas a todos. Defenderlas es defender ese país posible.

@tatianaduplat

Tatiana Duplat Ayala

Por Tatiana Duplat Ayala

Historiadora de la Universidad Javeriana y doctora en Historia egresada del Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Cursó el Ciclo Básico de Estudios Musicales con énfasis en violonchelo en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos de cambio social y construcción de paz
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