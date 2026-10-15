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Bogotá, la ciudad rock

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Tatiana Duplat Ayala
Tatiana Duplat Ayala
AME5299. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/10/2026.- Personas asisten al segundo día del festival Rock al Parque este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
“Gracias a los ciudadanos por estar siempre ahí para Rock al Parque”: Tatiana Duplat Ayala.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El Parque Simón Bolívar estaba a reventar. Más de medio millón de personas asistimos a este ritual que celebró los 30 años de Rock al Parque. Fue poesía pura. Cada camiseta, cada chaqueta, cada peinado y cada tatuaje se convirtió en una declaración de principios. Fuera del parque quedaron nuestras diferencias; adentro vivimos el encuentro de la diversidad, en comunión. Durante tres días fuimos un solo corazón.

Los cuatro escenarios dibujaron un mapa colorido de estilos. El metal de Apocalyptica, Stratovarius y Burning Witches convivió con la historia del rock latinoamericano, desde Los Prisioneros y Serú Girán hasta Mon Laferte y Rata Blanca. También estuvieron leyendas colombianas: Kraken, I.R.A., Darkness, Pornomotora y V for Volumen. Bandas que han hecho su camino en una ciudad que hace mucho aprendió a escuchar. Junto a ellas, agrupaciones bogotanas como Narcocracia se presentaron por primera vez y sumaron sus sonidos a una historia que sigue escribiéndose.

Fue la celebración que nos merecíamos. Gracias a las instituciones y a las miles de personas que lo hicieron posible: a quienes empezaron a imaginar esta edición hace dos años, a quienes organizaron los eventos más allá del parque; a quienes montaron las tarimas y se encargaron del sonido, a quienes orientaron y cuidaron al público, a quienes registraron cada instante, a quienes dieron vida a las zonas de emprendimiento y a quienes recogieron los residuos. Gracias a los ciudadanos por estar siempre ahí para Rock al Parque.

Rock al Parque es una política pública que echó raíces en Bogotá: una apuesta por el acceso gratuito a la cultura, la música como lugar de encuentro y el espacio público como territorio de convivencia. Esta ciudad ha sabido cuidar una fiesta en la que cabemos todos, donde las diferencias se encuentran al ritmo de una canción y la diversidad se convierte en celebración. Esta es la Bogotá que a mí me gusta. Gracias.

@tatianaduplat

Tatiana Duplat Ayala

Por Tatiana Duplat Ayala

Historiadora de la Universidad Javeriana y doctora en Historia egresada del Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Cursó el Ciclo Básico de Estudios Musicales con énfasis en violonchelo en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos de cambio social y construcción de paz
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