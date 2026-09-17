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Elegir estar ahí

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Tatiana Duplat Ayala
Tatiana Duplat Ayala
17 de septiembre de 2026 – 12:05 a. m.

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A mí me encanta estar con la gente. Me gustan los abrazos, las risas y las charlas intrascendentes. Me gusta cantar con los amigos y hacer cosas que no tienen mayor utilidad, más allá de dar felicidad. Al paso que vamos, cada vez más conectados y a la vez más solos, cada vez más deshumanizados, hacer las cosas juntos, acompañarnos y ser conscientes de nuestra bella y muy humana imperfección, será un acto de profunda insurrección. 

La semana pasada el mundo se estremeció ante la sentencia de Jacob Coxon, el investigador que renunció a Anthropic: "Las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década”. No sé qué puede hacer en el futuro la IA con la humanidad; lo que sí tengo muy claro es lo que podemos hacer los humanos por nosotros mismos. Es nuestra decisión, sigue siendo nuestra decisión, cuidarnos los unos a los otros. 

Por eso pienso en los amigos y, en mi caso, especialmente en las amigas. Las mismas que aparecen para celebrar y las que llegan cuando la vida se pone difícil. Las que saben bien cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio. Las que han estado ahí, desde siempre, incluso a pesar de mí misma. Gente que no necesita ningún algoritmo para saber exactamente qué nos duele antes de que digamos la primera palabra. La amistad es una de esas cosas que ocurren porque sí: para conversar, para caminar sin rumbo, para estar. Quizá allí, en ese tiempo aparentemente inútil que nos regalamos los unos a los otros, anide una de las formas más profundas de cuidar la vida. 

La vida humana ocurre, sobre todo, entre humanos; no podemos olvidarlo. Necesitamos mirarnos a los ojos, abrazarnos, escucharnos, reírnos de las mismas tonterías y acompañarnos en nuestras pequeñas derrotas y grandes alegrías. Quizá por eso, en tiempos de la IA, la verdadera inteligencia consista en algo mucho más sencillo: saber que necesitamos a los otros. Y elegir, cada día, estar ahí. 

@tatianaduplat

Tatiana Duplat Ayala

Por Tatiana Duplat Ayala

Historiadora de la Universidad Javeriana y doctora en Historia egresada del Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Cursó el Ciclo Básico de Estudios Musicales con énfasis en violonchelo en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos de cambio social y construcción de paz
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