Memoria, no fetiche

En la otra cara de esta postal, por estos mismos días, el Archivo de Bogotá lanzó una convocatoria que apela a los ciudadanos. La…

En una sala de subastas de París, el registro fotográfico más antiguo de Bogotá espera al mejor postor. Se trata de un daguerrotipo de 1842 tomado por el diplomático Jean-Baptiste Louis Gros: una placa que fijó la calle del Observatorio, en lo que hoy es la calle 8. Tasada por Christie’s en decenas de miles de euros, la pieza inaugural de nuestra memoria fotográfica está a merced del coleccionismo privado internacional, convertida en fetiche distante de un pasado que no pudimos o no supimos custodiar.

En la otra cara de esta postal, por estos mismos días, el Archivo de Bogotá lanzó una convocatoria que apela a los ciudadanos. La invitación es a abrir baúles, revisar cajones familiares y donar cartas, fotografías o documentos que enriquezcan la historia del Distrito Capital. Es un llamado a recuperar testimonios que todavía sobreviven en el fondo de los armarios, antes de que la humedad o el desinterés los borren del todo.

Un documento adquiere una dimensión colectiva cuando entra en diálogo con su comunidad. Mientras el remate aísla el daguerrotipo como un objeto exótico, la iniciativa del Archivo de Bogotá reivindica la memoria como experiencia compartida. Ese primer registro debería estar aquí, en nuestro archivo, pero no como resultado de una subasta, sino como parte del patrimonio que reconocemos, conservamos y compartimos, y de la conversación sobre lo que somos. La primera imagen de una ciudad le pertenece, por derecho simbólico, a la comunidad que le da sentido.

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Resulta revelador que aquella imagen inaugural naciera junto al Observatorio Astronómico Nacional, un edificio erigido para contemplar el cielo. Casi dos siglos después, la verdadera urgencia sigue siendo aprender a observarnos. Responder al llamado del Archivo de Bogotá es devolvernos esa mirada hacia adentro, con la convicción de que el relato de lo que somos no se remata en una subasta ni se delega a las leyes del mercado.

@tatianaduplat