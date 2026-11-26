Fui a Nariño por primera vez a mediados de los años noventa, cuando desde la Unidad de Radio de Colcultura acompañábamos la creación de emisoras comunitarias en distintos rincones del país. La comunicación ciudadana era todavía una utopía. Desde entonces he seguido de cerca las experiencias de comunicación popular en la región. La semana pasada participé como tallerista en la Escuela de Comunicación Nariño Región Paz, una iniciativa de la Gobernación que prolonga aquella apuesta y promueve nuevas formas de expresión comunitaria.

Durante tres días, comunicadores del departamento se reunieron para explorar nuevas maneras de contar sus territorios. En un país acostumbrado a mirar las regiones desde el centro, casi siempre a través de sus tragedias, resulta significativo que sean sus propios ciudadanos quienes elijan las historias, las voces y las imágenes con las que quieren ser representados. También así se construye la memoria local y se amplía la democracia.

Elegir cómo contar el territorio significa poner en primer plano las historias que suelen quedar al margen: las iniciativas para proteger el agua, los saberes tradicionales que mantienen vivos los vínculos con la tierra y las fiestas que, incluso bajo la amenaza de los grupos armados, siguen convocando a la gente. Al poner estas experiencias en circulación, los relatos revelan dimensiones de la vida comunitaria que suelen quedar fuera de las noticias: sus afectos, sus conocimientos, sus luchas y sus formas de imaginar el futuro. Nombrar es transformar.

Hoy las comunidades cuentan con nuevas herramientas para narrarse y defender el derecho a construir sus propios relatos. Aquella utopía tiene voces, rostros y acentos locales; me conmueve ver cuánto ha crecido y cuántos caminos sigue abriendo. Escuchar esas voces es reconocer la fuerza de una convicción que, treinta años después, sigue dando frutos. Sí valía la pena.

@tatianaduplat