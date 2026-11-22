Discurso de Tola y Maruja al recibir el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en humor escrito

Señor presidente Abelardo de la Espriella (que no vino quizás por estar grabando el reality), señor gerente del Grupo Bolívar, señora directora del Premio, señores del jurado, damas y caballeros.

Primero que todo queremos felicitar al Premio Simón Bolívar por escoger un jurado tan conocedor y de buen gusto y por mantener un premio que no solamente da prestigio, sino que también entrega una platica que nos sirve demasiado a las periodistas sin pensión.

Qué diferencia tan abismal con el premio de periodismo CPB que entrega una esculturita que ni sirve de pisapapel, pues no pesa por ser de acrílico. Deberían dar también tan siquiera un bono del D1.

Entre los asistentes andan diciendo que Tola y yo no somos periodistas y que no merecemos un premio de periodismo, y por eso trajimos nuestro diploma de Comunicadoras Artesanales firmado por el rector Julián Bedoya, la decana Juliana Guerrero y la secretaria general Verónica Estrada.

Leidis and yentleman, esta noche nos convoca en este bello teatro Julio Mario Santo Domingo un anhelo común: la libertad de prensa, sin la cual la democracia no respira. Y el humor es la máxima expresión de esa libertad. El humor es la vaselina de la verdad. Si nos hemos de arrugar, que sea de reír.

Un presidente de la República, cuyo nombre no podemos decir porque nos quita la pauta, está dividiendo a los medios de información entre amigos y enemigos del Gobierno.

No Tigre, los medios no pueden ser amigos ni enemigos del Gobierno: los medios, como su nombre lo indica, están en el medio: son por naturaleza tibios. Y un medio es tibio si lo acusaron de paraco en el pasado Gobierno y de guerrillo en el actual.

Esta noche Abelardo no vino a la ceremonia de entrega de los galardones seguramente porque se güelió que el ganador del premio a Vida y Obra, don Daniel Coronell, le iba a cantar la tabla.

Pero si el Tigre hubiera venido y hubiera oído la vaciada que le pegó Daniel “el travieso” y hubiera pedido la palabra y le hubiera pegado también su buena enjabonada a Coronell, y al final se estrecharan las manos, habría sido una noche memorable pa la democracia.

Abelardo se disculpó de no venir a la entrega quizque porque estaba tusando a Primo Gay y mandó una carta envenenada que nadie aplaudió y yo tuve que frenar a Tola que se iba a parar a preguntar ¿por qué no aplauden?

Cuando Tola y yo éramos estudiantas de periodismo en la Universidad San José el profesor de ética Alejandro Ordóñez nos inculcó: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques”. Y la profe Érika Fontalvo nos enseñó: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad fijo será mala”. Y nunca olvidaremos las palabras del profesor de Convivencia Felipe Zuleta: “Si la columnista de al lado es zurda, salúdala amable… dile: ¡Bienvenida a la Patria Milagro… alimaña!”.

Este premio, que esperamos 20 sufridos años, nos cae como pedrada en ojo tuerto porque nos pinta cual intelectualas y, Dios mediante, el Tigre nos nombre directoras de la Biblioteca Nacional, donde podríamos desarrollar nuestra ideota de pasar al braille los diez tomos de los discursos del expresidente Petro.

Agradeceríamos si alguno de los presentes nos pudiera indicar cómo invertir la plata del premio: si nos conviene más un CDT, comprar dólares, adquirir acciones de De la Espriella Lawyers… o donarla al CPB.

No queremos irnos sin señalar las valientes palabras de Daniel Coronell, a las que solo les faltó un guiño de simpatía con los abelardistas presentes, Tola y yo incluidas, si hubiera terminado su discurso con ¡Viva Cristo Rey!

Ay, Gaza.

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