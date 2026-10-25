La historia verdadera en 1.000 columnas de Tola y Maruja

Mil “No nos consta” ajustamos hoy: 1.000… Eh, no friegue, eso sí es hablar muchas bobadas, qué pena con vustedes, queridas letoras (hablamos en femenino y ya los machos verán si se sienten adentro… allá ellos).

Empezamos en el gobierno Uribe, que nos daba tema hasta pa tirar de jura con su carita de seminarista y sus ojitos bailarines y sus carnitas y sus güesitos y sus tres güevitos.

Hicimos célebre la frase: Fe católica, creer en lo que no vemos… Fe uribista, no creer en lo que vemos. Frase que les casa como anillo al dedo a Petro y Abelardo.

Al gobierno Santos le faltó folclor: él tan yéntleman y misiá Tutina tan lady, pero fueron muy graciosas sus peleas con Uribe, que no le dio respiro con una oposición encarnizada, mientras los gordos “pipelones” de las Far tomaban ron en La Habana.

Fue tanta la inquina que le cogió Uribe a Juampa que el pobre Santos, buscando la reconciliación, le timbraba al cedular: Uribe miraba quién llamaba, hundía pa contestar y ahí mismito colgaba, pa gastale el minuto de pura pica.

El gobierno Duque fue bastante sorombático y pa completar nos tocó en pandemia, y daba pesar ver a un pobre tipo con alma de disyoqui briegando a gobernar este baile de pogo.

Ahí fue la primera vez que pensamos en el retiro al ver que se cumplía la sentencia del inolvidable Antonio Caballero (¡qué falta nos hacés, Toño!) de que el presidente de Colombia siempre es más malo que el anterior.

¿Pero cómo nos íbamos a retirar si venía el primer gobierno izquierdista? Y menos mal nos quedamos porque Petrosky resultó una mina de humor a cielo abierto, superando a Uribe, aunque parece que muy inferior al Tigre.

Abelardo está dando una subienda de humor que nos tiene a quienes vivimos de esto que no sabemos si dejar las noticias tal como las produce el Tigre, que no toca buscarles el chiste pues lo traen por encimita.

Entonces nos habíamos propuesto dejalas descansar, amables letoras, en la columna 1.000… Pero cómo nos perdemos este gobierno que acaba de nombrar ministro del Interior a un señor que le cambiará el nombre a su cartera porque interior también es tanga.

No a todo el mundo le gustamos: a muchos les parece ordinario que hablemos como las dos señoras paisas que somos, que descasamente terminamos la primaria y nos tuvimos que salir de estudiar pa ayudale a mi amá a mantequiar y a criar los otros buchones.

Y cuando estamos resueltas a tirar la toballa nos topamos en la calle con el portero de un edificio que nos saluda con alegría prístina y nos dice que todos los domingos madruga a comprar El Espectador pa leer lo que decimos.

O una muchacha que está con nosotras en la fila de la EPS nos reconoce, nos pide una selfi y nos cuenta que su mamá nos lee en familia, remedando nuestras voces y morisquetas.

Cómo dejamos güérfano al campesino de Yolombó que, como en los pueblos no se consigue el periódico, lo encarga de Medellín y se chupa una caminada de dos horas pa ir a la flota por él.

No le deberíamos fallar tampoco a la abuela que nos contó que pone a su nieto a que aprenda a leer en nuestras columnas “tan ocurrentes y elementales que mi Kevincito entiende cositas”.

Por estas cuatro personas deberíamos seguir, pero estamos cansadas mis queridas… y la verdá es que nos da penita volver a contar los mismos chistes de monseñor Ordóñez incendiando libros y cazando brujas.

Fortunadamente en Colombia la historia se repite una y otra vez y entonces los chistes políticos resucitan ellos solitos y vagan como zombies por la planicie de nuestra desgracia.

Ay, Gaza…

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