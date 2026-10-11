Tola y Maruja capotean la inflación en Colombia

Tola, vos que podés oír noticias contame que pasó esta semana.

¿Cómo así Maruja? ¿Y es que vos no podés oír noticias?

Nanay cucas, mijita… el médico me las quitó porque me deprimen. Solamente me deja ver los noticieros del Gobierno y la seción de farándula de “Julito no me cuelgue”.

Eh, yo también a veces me provoca aislame de tanta noticia maluca y arquilar una torre de marfil, pero en Medellín los arriendos no tienen arrimadero.

Y no solamente los arquileres, figurate Tola que en Medellín un pollo asao ya cuesta 50.000 del alma.

No fregués, o sea que el pollo asao va a volver a ser plato de ocasiones ececionales como bautizos o bodas o pal que cumpla 100 años… o el último antojo de un moribundo.

Ya que mencionás moribundo, ¿vites Maruja la mujer condenada a muerte que sobrevivió a dos inyeciones letales? Sinceramente me parece muy terca querer seguir en un mundo liderao por Donaltrón.

Volviendo al pollo, la carne de res también alcanzó precios prohibidos, Tola bendita. En mi casa la proteína que estamos comiendo es salchichón, pero yo lo corto en tajadas delgaditas y les digo que es carpaccio, pa’ que suene bien ¡guau!

Bruta, con este costo de vida nos van a volver vegetalianos… En mi casa nos convertimos al budismo pa’ ayunar sin vergüenza, y el presidente Tigre está en conversaciones con la Iglesia pa’ que pongan la vigilia todos los viernes del año y los lunes festivos.

Una noticia que me tiene impresionada es la paloma mensajera que cogieron cargada con cocaína en la cárcel de Ibagué.

No charlés tan pesao, Tola… Vea pues: pasamos del burro-bomba a la paloma-mula.

Pobre animalita, la agarraron los del cartel de Sinaloa y le secuestraron los güevitos y que si no les obedecía se los quebraban. Y ella de boba se puso a contale a la lora y la lora le contó al sapo… Y son tan infames los mafiosos que le pegaron del pico un ramo de olivos quizque pa’ hacela pasar por gestora de paz.

La noticia política es que Petro retó al Tigre a que reviva la reeleción pa’ que se vean las carátulas en las urnas… Y ya Gustavo empezó campaña y anda buscando una vice: está dudando entre Isabel Zuleta o Martha Peralta.

Pero los asesores le recomiendan que pa’ atraer la juventú “nini” ponga a Julianita Guerrero o que si quiere el voto de los jipis ponga a Susana Boreal… Y muy previsivo Petro: el gerente de su campaña deberá saber de hidrocarburos.

La noticia deportiva es que India se coronó campeona mundial de turmequé en las propias narices de los boyacos… Ole Maruja, cómo puede ser deporte una cosa que incluye licor.

¿Cierto Tola que la seleción Colombia se debería dedicar al turmequé? Dayro Moreno se ofrecería de titular y el ténico sería el Tino (con la ventaja que si hace tiros no se notan).

Una noticia que tiene a la oposición con los pelos de punta es el estatuto antiterrorista que alista el gobierno… parece que se considerará indicio de conduta terrorista no rezar el rosario.

La noticia en Medellín es que el alcalde (e) salió a patrullar las calles cual Abelardo y en un parque encaró a un mariguanero y le dijo: Andá a fumar a tu casa, zurrón… La alcaldía lanzará la campaña: “Señora, deje que su hijo se trabe en la casa”. Dichosas las familias con balcón o terraza.

Ñapa. Hemos progresao en Colombia: el partido de izquierda Comunes desapareció por muerte natural.

Ñapita. El turmequé es el deporte con más pausas de hidratación.

Servicio social. Estrenamos canal de yutú: tolaymaruja.oficial. ¡Upa!

Payola. Tola y Maruja hablan de aquello: “el delicioso” en la tercera edad. Informes: boletaenmano.com

No olvidemos a quienes sufren el terremoto…

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