Quiay mis amores, seguimos con el análisis de los resultaos eletorales en los Estados Unidos con nuestra invitada la politóloga Tola, más conocida como poliTola.

La dotora Tola es graduada en Ciencias Políticas de la Universidá de la Soborna y con una maestría en Elucubración Dialéctica de la Universidá de Jarvar.

Bienvenida dotora Tola y gracias por venir. ¿Cómo se esplica sumercé la muenda tan hijuemama que se chupó el moneco aguachento Donaltrón?

Gracias amiga periodista, pero antes quiero agregar que en mi corrículo falta el seminario Diplomacia en tuiter con el profesor Omar Bula, canciller de Colombia.

La derrota de míster Orange se debe a varios fatores, entre ellos el fator Petro: varios republicanos pura sangre confesaron que el famoso discurso con megáfono de Gustavo en Nueva Yor los hizo cambiar el voto.

También influyó el costo de vida: muchos adictos estaban deseperaos por el precio tan alto del perico colombiano, lo que los empujó al fentanilo. “Nos están matando”, dijo un vocero de los viciosos.

Otro elemento decisivo fue por supuesto la guerra de Irán, pues los ciudadanos americanos nunca entendieron por qué hacer una guerra tan lejos teniendo países pegaítos y más merecedores.

Tampoco le perdonaron a Tron la corrución de sus hijos y el yerno, que apostaron billones a que estallaba el bochinche bélico con Irán y se han beneficiao de otras apuestas como la fecha de la “estración” de Maduro y el color dorao de las columnas corintias del White House State Ballroom.

Dotora PoliTola, disculpe la interrumpo pero tengo entendido que muchos gringos criticaron que Tron hiciera un salón de baile sin saber bailar.

Sin duda: es como si el Tigre costruyera una capilla sin saber rezar… pero lo que más ofendió a los contribuyentes americanos es que Tron planeaba recibir clases de danza con el vicepresidente colombiano.

Ahora bien, amiga periodista, no podemos soslayar otras causas de la debacle del moneco pecueco como son los enredos de la primera dama con las ayudas pa los dañificaos del terremoto y sus amoríos con Deicy Jiménez…

A ver, dotora poliTola, me parece que sumercé está revolviendo temas. Le agradecería dejar tranquilo al expresidente Petro, que es un hombre ingenuo en busca de afecto.

Ay, sí… perdone amiga periodista pero es que la realidá me supera y no asimilo el escándalo del pobre Ojibrotao. No se me quita de la mente ese video en un motel tan chichipato.

Eso habla bien de Tavo, dotora: llevó a la señorita a un sitio barato pa evitale un detrimento patrimonial a la Nación. Y ojo: la falla fue que Petro creyó que ella lo olvidaría, pero como él es inolvidable… Demasiao ingenuo. En fin, Petro será recordado como el presidente que más participación le dio a la mujer.

La única coartada que le queda a Petro es alegar que la chica es gestora de paz y que su encuentro en esa habitación buscaba un diálogo a calzón quitao sobre la Paz Total (QEPD).

Pero volvamos a Estados Unidos, dotora… ¿cómo queda el partidor republicano para las votaciones de 2028?

Los trompistas ya no tienen chance y lo que sigue es que el moneco nombre a Vance gobernador de Venezuela, a Rubio gobernador de Cuba y ratifique al Tigre como gobernador de Colombia.

Ñapa. En este momento en que ya conocemos a la joyita de Petro sí que da pesar que Antonio Navarro Wolff no hubiera ocupado su lugar.

Ñapita. ¿Entonces Petro tuvo 48 gripas? Bajita la mano.

Ñapota. Piden nuevos liderazgos en el Pacto Histórico y uno mira el panorama y concluye que Petro no es tan malo.

Payola. Tola y Maruja estrenan su comedia “Como perros y gatos” o de cómo las mascotas nos embobaron. Entradas en boletaenmano.com

Ay, Gaza.

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