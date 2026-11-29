Berrionditas, cómo les parece pues que Tola y yo estábamos entre los secuestraos del Éxito de Cartagena… Todavía andamos enguayabadas porque los vergajos bandidos nos dieron trago.

Nosotras sinceramente no somos clientas del Éxito y dentramos sólo a ver si están dando degustaciones o pa hacer chichí o a lo que nos encanta a todas las viejas: loliar.

Y estábamos ahí sentadas en la cafetería gorriando revistas cuando un tipo de negro y con la cara tapada nos encañonó con una escopeta… nosotras creímos que era un impulsador de venta de armas y le dijimos que gracias, que no éramos de armas tomar.

En ese momento venían corriendo varios empleados y nos jalaron pa’ que nos escondiéramos con ellos en una nevera: ¡esto es un secuestro, señoras! ¡Corran!

La nevera era de carnes rojas y al principio nos emocionó ver cortes que hacía siglos no veíamos: solomito, beibi bi, filé miñón, punta de anca, morrillo…

Uno de los presentes nos contó que los bandidos vinieron fue a robar un carro de valores pero que llegaron tarde y pa no irsen manivacíos querían atracar el Éxito.

Así estuvimos mucho rato hasta que la escarcha nos empezó a tapar los oídos y los ojos y el frío ya nos tenía temblando y hablando rolo… Nos llamó la atención una muchacha que permanecía indiferente al helaje, y nos aclaró: es que soy de Tunja.

Nos salimos de la nevera y nos estaba esperando un secuestrador con copas de ron Defensor y almojábanas calientes: “Tranquilas, no es con ustedes la cosa”, nos dijo el facineroso y nos ordenó a Tola y yo que nos encargáramos de la música.

Muertas de los nervios pusimos reguetón pa’ ver si los hampones se desesperaban y se largaban, pero dos de los malhechores, que ya estaban prendidos, nos sacaron a bailar.

Mandaron a otro de los rehenes por más botellas de licor y nos ofrecieron y nosotras les dijimos que sería mejor echarle primero algo de grasita a la barriga y entonces trajeron Frisby.

En esas dentró uno de los maleantes y le dijo al que parecía ser el capo: “El Éxito dice que no nos pueden dar los 7 mil millones pues primero nos tocaría que inscribir como proveedores, factura electrónica, Rut y el pago sería a 120 días”.

Uno de los forajidos dijo: “Nos tienen rodeados… no demora en llegar el Tigre a echar cantaleta… una muchacha me tiene seco detrás de mí que saque la tarjeta Éxito… yo propongo que nos transemos por un móvil Éxito para cada uno y los 7 mil millones en puntos”.

“Nos tenemos es que hacer respetar —reviró otro de los secuestradores—. Somos crimen organizado”. ¿Organizao? —metió la cucharada Tola—. ¿Le parece muy organizada una banda que llega tarde, dejan en la casa las pistolas de verdá y arman esta guachafita?

Ya los ladrones estaban muy pasaos de tragos y nos llevaron a Tola y yo a la sección de Vitoria’s Secret y nos obligaron a medinos prendas íntimas y a desfilar pa ellos.

En esas se oyó un merequetengue y era que se habían dentrado las Fuerzas Especiales. Los secuestradores nos dijeron: “Tías, agarren lo que quieran pa’ ustedes” y Tola cogió una caja de maizena pa la natilla y yo una cajita de seis güevos pa los buñuelos.

El presidente Abelardo nos miró feo y nos dijo: Ustedes son de la pandilla… ¡Bienvenidas a la Patria Milagro… alimañas! Tola se puso roja de la ira y le dijo: ¡Oigan a este frente panela!

El Tigre insistió: Claro que son… Vea: vestidas de negro, hablan paisa y tienen tufo. Nos salvó fortunadamente el jefe del GAULA, que le dijo: No presidente, estas señoras tienen puro estrato de ser clientas del D1.

Gracias a mi Dios los rehenes salimos bien.

Ay, Gaza.

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