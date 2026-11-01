Tola y Maruja estrenan pódcast

Quiay… soy Maruja del Perpetuo Socorro Pulgarín de Tangarife, bienvenidas a mi póscar de entrevistas “Siguiente pregunta”, donde invito personajes especialistas en alguna cosa pa que hablemos de esa cosa.

Hoy tenemos una invitada muy especial: la dotora Anatolia del Niño Jesús Muñetón de Tuberquia, conocida como Tola, politóloga de la Universidá San José, donde compartió pupitre con Julianita Guerrero. Bienvenida dotora Tola.

-Muchas gracias por invitame, amiga periodista, y quiero felicitala por su póscar… las redes sociales democratizaron de tal forma la comunicación que ya todos los terrícolas tenemos un póscar y nos entrevistamos entre sí.

-Politóloga Tola, poli-Tola pa abreviar… ¿cómo analiza sumercé el triunfo de Lula?

-Primero, quiero destacar que el bolsonarismo fue víctima del nepotismo pues Bolsonaro taita impuso a su hijo Flávio, que es más bien tirando a sorombático y la poposió en los debates.

La primera embarrada fue cuando acusó a Lula de que el 70 % de los presos lo votaban, a lo que el “perro viejo que ladra echao” Lula contestó: Y ajualá fuera el 100 %, incluyendo a su papá.

Sin reponese de este guarapazo, el bolsón Bolsonaro le dijo a Lula “Nueve dedos”, como insultan a Luiz Inácio sus malquerientes, papayazo que aprovechó el zorro Lula pa decir que perdió el dedo cuando era un joven obrero mal pagao y que la empresa no le indenizó el daño.

-Dotora poli-Tola, ¿estas metidas de cuatro del atembao Flávio le dieron el triunfo al mamerto Lula?

-No solo eso, amiga periodista: la estrategia del lulismo pa la segunda vuelta fue increíble: los asesores de Lula le daban por la mañana un batido de borojó, chontaduro, chuchuguaza, noni y açaí, le disolvían tres pepas de viagra y este hombre brincaba a la tarima y se paraba en la cabeza. No se infartó porque meu Deus é muito grande.

Pero hay un componente más que influyó de manera palmaria en la derrota del bolsón Flávio: la presencia de la colombiana María Fernanda Cabal, más conocida en Brasil como “bultao de sal”.

-Y dicen que los demócratas la quieren en Guásinton apoyando a los republicanos… Dotora poli-Tola, ¿qué enseñanza dejó el triunfo de Lula pa la izquierda colombiana?

-Que un candidato viejo con un buen batido bate al que le pongan… Por eso el wokismo colombiano debe insistir en Petro como su líder porque un tipo que le responde a 48 mujeres le da sopa y seco a cualesquiera.

-A propósito de Gustavo Francisco, ¿sumercé cuál lectura hace del último escándalo de sexo por contratos, al que ya los cansones de tuiter le dicen “el prosexo 8.000”?

-Sin duda la foto de la ropa de Petro tirada en una silla lo deja muy mal parao: la camisa de cuadros rojos, el bluyín azul y ese fondo blanco de la pared son los colores del M-19… Está en marcha un arrasamiento moral de Gustavo que lo llevará muy seguramente a desaparecer de la vida pública y reaparecer en 2030 con un cambio absoluto de apariencia: quizás un cambio se sexo…y si nos descuidamos sería la primera mujer presidenta.

-O sea dotora que ve posible un regreso de la izquierda al poder.

-Pa’llá vamos como volador sin palo… Pero ojo: la izquierda que volverá al poder no es el wokismo petrista sino una “nueva izquierda”… O sea: Abelardo está graduando a Uribe de izquierdista y le saldrá el tiro por la culata porque a la nueva derecha abelardista la borrará una nueva izquierda uribista. En el estallido social contra el Tigre la Primera Línea seremos los viejitos del Centro Democrático.

-Me deja usté los pelos de punta, dotora poli-Tola.

-Tranquila, amiga periodista Maruja: a los colombianos nos resta la esperanza de que Donaltrón se adueñe de Venezuela y nos quede más cerquita el güeco…

Ay, Gaza…

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