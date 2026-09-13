Tola y Maruja estrenan su permiso de porte de armas

Aquí tienen pues el salvoconducto, tías –nos dijo el presidente Abelardo entregándonos el permiso de porte de armas–. Y ya saben: cuando saquen el fierro lo tienen que sacar prendido… o marcan calavera.

Nosotras mismas le pedimos al Tigre el carné pa portar armas porque Tola rescató un revólver 38 Smith & Güéson que Ananías su marido tenía refundido en el zarzo.

Yo misma se lo escondí –me contó Tola– porque Ananías cuando se emborrachaba tiro por lapo sacaba el berriondo “trueno” y ¡pum, pum, pum!… hacía tiros al aire.

Ay, qué peligro que de pronto esté pasando una cigüeña con un niño –dije yo mientras Tola envolvía el revólver en un dulceabrigo y lo encaletaba en la cartera.

El aparato estaba muy osidao pero lo metimos en Coca-Cola con bicarbonato toda la noche y lo brillamos con pomada Brasso… y quedó que encandilaba.

Tola, ¿sí será buena idea salir a la calle enfierradas? –le dije yo, que la conozco y sé que cuando le sacan la rabia le provoca es matar y comer del muerto.

Lo tenemos que cargar querida por si nos atracan –dijo Tola mientras nos subíamos al Trasmileño, que como cosa rara iba tuquio y no había silla.

Vimos dos muchachos muy alentaos que iban sentaos y ni se inmutaron pa danos el puesto, entonces Tola les echó una indireta: ¡Qué pesar que se acabaron los caballeros!

A lo que uno de los petacones contestó con un tonito burletero: Misiá, los caballeros no nos hemos acabado… lo que se acabó fueron los puestos.

Tola se puso colorada de la piedra y les dijo: ¿a ustedes no les da pena ahí bien aplastaos mientras dos adultas mayoras de la tercera edá, con váris y jodidas de las rodillas, estamos de pie?

Y diciendo esto abrió el bolso y dejó ver la cacha del revólver… Los muchachos se pusieron lívidos y se pararon pidiendo perdón y nos cedieron el puesto.

Nos bajamos en la Nueva EPS porque yo necesitaba que me dieran una cita con especialista… La niña que nos atendió nos dijo que la cita más cercana era pa julio del 2028.

Yo sentí que la sangre se me incendió y le dije que pa esa fecha ya sería tal vez con el forense, y me iba a regar en insultos pero Tola me contuvo, abrió la cartera y le señaló con la boca el revólver… La pobre muchacha cambió de colores y me atendieron de una… y sin copago.

Cuando salimos caminando por la Caracas vimos que un tipo dejó tirado en la acera el popó del perro y Tola le hizo el reclamo… El vergajo se nojó y nos dijo sapas y lambonas, entonces Tola le mostró el revólver y el sujeto recogió el bollo y nos pidió disculpas.

Más adelantico nos topamos a dos tipos bajando escombros de una camioneta y tirándolos al río Arzobispo… los regañamos y Tola sacó el revólver y les dijo que los recogieran, pero uno de ellos abrió el carro y sacó un changón…¡Las que corren!

Y cuando ya íbamos llegando de vuelta al Palacio de Nariño, del susto nos metimos por una olla y un gamín con un garrote nos pidió los cedulares… ¡Lo que te voy a dar es chumbimba, mugroso! –gritó Tola y peló el revólver, pero el gamín se lo quitó y con el mismo chopo nos amenazó y nos robó.

Ay Tola, qué susto que se le hubiera zafao una bala a ese langaruto: no estaríamos contando el cuento. Tranquila bobita que el revólver no tenía balas –dijo Tola muy campante–… yo se las quité pa no gastalas.

Cuando entramos a Palacio, el Tigre nos preguntó cómo nos habíamos sentido “mancadas” legalmente y nos dio vergüenza contale que nos habían atracao con nuestro propio revólver.

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