Tola y Maruja pasan la batalla cultural con ron Defensor

Estamos muy contentas como asesoras del presidente Tigre porque nos consulta todo lo que hace…bueno, casi todo, pues el traslado de nuestra embajada a Jerusalén lo hizo callaíto.

***

Abelardo, ¿cómo se te ocurre mandar a tu canciller a que se abrace con ese Natanyau que dicen que es un genocida? Tías, como dice el cantante Julio Jaramillo: no me toquen ese vals…ustedes callaítas se ven más bonitas.

***

Tigre por Dios, nos preocupan tus amiguis internacionales: vos te llenás la boca diciendo que estás contra la compra de votos y más sin embargo estás de pipí cogido con el moneco Donaltrón que anda ofreciendo plata de frente a los que voten por el Partido Republicano.

***

Te oímos el discurso donde dijites que en tu gobierno no hay roscas: ¿qué vienen siendo entonces tus ex empleados de De la Espriella Lawyers colocaos en chanfainas deliciosas? Y tu presidente de Ecopetrol ¿es rosca o pandequeso?

***

Y otra cosa, Tigre: ¿por qué misiá Analú no muestra las benditas cuentas de su fondo milagro pa que los envidiosos no murmuren y le hagan caricaturas y memes donde la pintan fea?

***

Ajá, tías…ustedes están que se pensionan, ¿cierto? Sí Tigre, 384 semanitas nos restan, si Dios nos da vida. ¿Entonces qué necesidad de hacerse desnombrar, tías? No pateen la lonchera, jodaaa…

***

Tola se quedó callada y yo tragué saliva…Mejor pensemos en halloween, tías: miren el regalo que les tengo -dijo dándonos la sotana del cura Camilo Torres y el sombrero de Carlos Pizarro-…para que se disfracen del cura sin cabeza y el sombrerón.

***

Siéntense y se toman un ron Defensor, tías, que necesito que se iluminen y me den ideas para la contrarrevolución cultural que pienso imponer: le vamos a quitar la cultura al social-comunismo ateo.

***

Pero Tigre, sumercé era ateo -dijo Tola echándole guandolo al ron-. Sí tías, yo era ateo cuando tenía la edad de Andrés Caicedo, que uno se dejaba enceguecer por la mariguana y las pepas y la salsa woke de La Fania.

***

Pobre muchacho Caicedo todo trabado gritando por las calles de Cali ¡Que viva la música! en vez de entrar a misa y gritar ¡que viva Cristo Rey! O ese otro pobre loquito sin fe, el nadaísta Gonzalo Arango, que trabajaba más una pala empeñada.

***

Y qué me le dicen ese otro degenerado Porfirio Barba Jacob que un día estaba sórdido y al otro día lúgubre y al siguiente plácido y terminaba lúbrico el muy sátiro…¡edaaa!

***

No más ídolos del vicio, tías…Vamos a resaltar los verdaderos valores de la cultura colombiana. ¿Cómo quién, Tigre? -preguntó Tola que ya iba por el quinto ron-. ¿Diomedes?

***

No más festivales de teatro woke -dijo Abelardo peinando su barba-. El ministerio de Cultura y Patrimonio hará concursos de procesiones y premiará los mejores Viacruces y los pesebres más grandes.

***

Las universidades públicas tendrán su facultad de Sacristanía para profesionalizar a los sacristanes y crearemos un subsidio para primeras comuniones y un incentivo para las personas con nombre bíblico.

***

¡No más wokismo, carajo! -esclamó el Tigre apretando el puño-. Vamos a impulsar el arte religioso y la literatura pía. Tendremos concursos de imágenes sagradas y de cuentos con moraleja…Ya no habrá convocatorias de novelas sino de novenas. No más poesía woke, patrocinaremos cánticos, antífonas y salmos…

***

Le dí instrucciones a la ministra Paola Holguín para que en la totalidad de los pueblos celebren los primeros viernes con el programa “Rosario al parque” y que los jóvenes recen en gallada, y se les tatuará gratis la Virgen que quieran o el Ecce Homo o el Corazón de Jesús y se les repartirán camándulas y jugo de alcanfor michelado.

***

¿Alguna pregunta, tías? Sí, ¿qué es woke? Es mamerto en inglés -contestó Abelardo cambiándole las pilas al boquitoqui.

Ay, Gaza…

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Tola y Maruja pasan la batalla cultural con ron Defensor Tola y Maruja Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar