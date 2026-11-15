Tola y Maruja revisan los daños del saludo milagro

No tías, me empezó un dolorcito en pleno codo y fue creciendo y ya me puso a tomar Dolorán… ustedes que son…

Y qué te pasó Tigrecito por Dios -le dijo Tola revisándole el codo-. No veo ningún raspón ni morao ni nada…¿Te dites algún golpe, te mojates acalorao, sufrís de neuralgia?

Cuando dentramos Abelardo se estaba sobando el codo con mueca de dolor: Ay tías, me está doliendo este brazo y necesito un remedio casero que me alivie pero pa’ntier.

El presidente Tigre nos llamó por boquitoqui: Tigre llamando a sombrilla uno ¿me copia? Erre sombrilla uno, positivo, cambio. Tías, las necesito ya mismo en mi despacho, cambio y fuera.

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No tías, me empezó un dolorcito en pleno codo y fue creciendo y ya me puso a tomar Dolorán… ustedes que son sobanderas ancestrales péguenme una sobada bien chévere que me componga.

Tola fue por pomada Vacol pa sobar al Tigre y mientras tanto yo empecé a echar cabeza a ver qué estaría molestando el bendito codo: ¿con quiénes te has codiao últimamente? -le pregunté.

Pues con policías y con los bandidos del reality “Bienvenido a la Patria Milagro”, que la está rompiendo en sintonía y ya me nominaron al India Catalina… El gurú Suárez hasta me propuso monetizar.

Ve Tigre, a mi nieto Chayán Darío le gustaría participar en ese chou y te manda decir que si le podés dar algún papelito, manque sea de estra como novelero.

En esas llegó Tola con el ungüento de maracachafa pa desinflamar y dijo: Ya creo saber por qué te está doliendo el berriondo codo, Tigre: puede haber un desgaste del cóndilo y la tróclea, que es donde se arrejuntan el húmero, el cúbito y el radio.

¿Te duele el hombro, cierto? Es porque también puede estar comprometida la escápula del manguito rotador -siguió la fisióloga Tola-. ¿Y eso por qué me dio, tía?

Por fafarachoso, Tigre… por el hijuemadre saludo militar que hacés con la mano en la sien… Dejá ya de jorobar con esa pendejada ole, que la campaña se terminó hace tres meses. Volvete serio. Cogé oficio, zumbambico.

Pero tías, ese saludo ya pegó… es un distintivo muy poderoso de la manada tigrista. Suárez me aconsejó que tengo que seguir con esos símbolos… Igual que con el boquitoqui en la mano, aunque me estorbe como un berraco… Ya Analú me dijo que cuando bailamos la tallo con ese aparato y que si me sigo bañando con él lo voy a dañar.

En esas dentró el canciller Omar Burla: Mi Tigre, listo el pollo, ya me disculpé con esos degenerados del Partido Demócrata y quedaron contentos… esos gringos son very ingenuos.

Ole Omar, supimos que quitates la biblioteca de la Cancillería pa poner una capilla -le dije al bocazas-. ¿Y qué hicites con los libros? Me los pidió monseñor Ordóñez para su chimenea, tía.

Antes que se me olvide, Tigrecito -dijo Tola que pa pedigüeña nadie le pone la pata-. Nos contó el gurú Suárez que le quitates la pauta oficial a los medios críticos… ¿Nos podrías dar esa platica a nosotras pa un póscar?

O nos metés a la nómina del Fondo Milagro, que a según se supo están pagando unos sueldazos que práticamente se les apareció la Virgen.

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Tías, cuenten en qué va la novela de Petro el Sietemujeres… parece que se tomó en serio lo de esparcir el virus de la vida… Ese era el tal cambio del vergajo: cambiar de pareja. ¡Jodaaa!

No se burle de a mucho Tigre que lo que puede pasar es que Petro se rehabilite, se vuelva predicador, funde una religión que se convierta en partido y arrase en las votaciones de 2030.

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Ñapa: Nuevo dicho: trabaja más el Fondo Milagro.

Ñapita: Los caballeros no tenemos memoria: Petro. En cambio las damas tenemos 120 gigas… más la nube: Deicy.

Payola: Estamos güetes con nuestro programa “No nos consta” en YouTube: tolaymaruja.oficial ¡Upa pues!

Ay, Gaza.