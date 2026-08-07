Tola y Maruja se despiden de Gustavo Petro

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Quiay pues berrionditas, ¿nos estrañaron? Estábamos muy ocupadas en el empalme de la cocina de Palacio, entregándole a las nuevas cocineras La Negra Candela y Viqui Dávila (La Mona Candela).
Nos demoramos porque resultaron algunas ollas podridas y se embolataron varias piezas de la vajilla de plata… ¡Que nos esculquen!
Volvimos porque no nos podíamos quedar sin despedir a Petro, un presidente que le hará mucha falta al folclor colombiano y a la matemática cuántica.
Por eso le escribimos esta carta de despedida al presidente progresista que resucitó a monseñor Ordóñez.
Querido Ojibrotao:
Tenemos patentica en la cocorota la noche que ganates la presidencia: por fin los Nadies le ganaban a los Nuncas.
Jamás olvidaremos tu posesión en la Plaza de Bolívar con entrada gratis pa indios, negros, mestizos, mulatos, zambos… y no como Abelardo, que le entregó la posesión a tuboleta punto com.
Era una tarde azulita y cálida y los vientos de agosto te flameaban el mechón de greñas sobre tu frente frentera.
Tu discurso de unidá nos inflamó el pecho de esperanza y creímos pendejamente que harías las reformas conversadas y sin tratar a los contrarios de nazis.
Aplaudimos cuando hicites traer la espada de Bolívar que ni supimos pa qué, pero quizque era un símbolo de no sé qué.
Y qué emoción cuando nombrates en el gabinete a tres representantes del “establecimiento”, en muestra de tu voluntá de aunar. Muy ligerito salieron como pepa de guama y pusites en su lugar puros habladores de carreta.
También muy tempranito empezaron tus escándalos: tu hermano negociando en las cárceles con no sé quién pa conseguir no sé qué.
Tu hijo mal criado recibió plata de no sé quién pa tu campaña y se quedó con no sé cuánta.
Después Armandito Benedetti se emberracó porque lo dejates esperando no sé cuántas horas pa una cita y contó lo de los 15 mil millones que te puso no sé quién.
Enseguida se filtró que Papá Pitufo te regaló 500 palos, pero vos los hicites devolver y no sé quién grabó esa devolución y esa grabación la veremos no sé cuándo.
Y mejor no sigamos con el recuento Tavo, que aquí amanecemos: los carrotanques y la volada de Carlos Ramón, Julianita y sus diplomas, Roa y su apartamentico…
Y no hablemos de tu vida privada y cómo te las ingeniabas pa volvela pública cuando necesitabas que la opinión mirara pa ese lado, picarón.
Uno de los momentos más inolvidables de tu gobierno fue cuando nombrates ministro de la Igualdá a un actor porno y pa cumplir la cuota de género ese ministro se declaró ministra.
O cuando dijites que todos los Brayans eran unas pichurrias, o cuando chicaniaste que eras bueno en la cama, sabiendo que estás en una edá en que ser bueno en la cama es no roncar.
Fuites el primero en muchas cosas: el primer presidente que se implantó pelo y se quitó cuero, el primero que se echó un discurso en Nueva Yor contra el dueño de la casa, el primero en la Lista Clinton, el primero que habló de fraude siendo él mismo un fraude.
Querido Tavo, les vas a hacer mucha falta a los humoristas: ¿o no te parece un chiste sacar 10 tomos pasta dura con tus discursos?
Claro que hicites cosas buenas: no tenés el talento pa estar cuatro años sin hacer nada. Y condenates a las estirpes petristas a no tener una segunda oportunidá presidencial.
En fin Tavo, vas a pasar a la historia como el presidente que nos dejó un nuevo festivo religioso y nos puso en manos del laurianismo rezandero.
Posdata: Gracias por entregar el poder… llegamos a pensar que te ibas a ranchar.
Grafitis: ¡Petro go home… with your grandchildren!
Ñapa: El último daño de Petro fue arrastrar a Cepeda cuesta abajo.
Ñapita: Cómo quedaría la Casa de Nariño que Abelardo la declaró pérdida total.
Ñapota: Petro no hizo nada y Francia era la ayudante.