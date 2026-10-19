El comunismo destruye países (pero el capitalismo al planeta)

Me abstengo de entrar en la discusión de qué tanta o qué tan poca prosperidad es capaz de producir la izquierda. Quiero más bien revelar lo que el repertorio argumentativo de la derecha oculta: que el capitalismo está poniendo al planeta al borde del colapso ecológico. No es que destruya países, es que está destruyendo las condiciones…

El comunismo no hace sino destruir países. O al menos eso me dice mucha gente cuando defiendo ideas de izquierda. Ante la palabra “socialismo” ya sabe qué responder con precisión. Es eso o “por qué no se va para Cuba”. Creo que ese no es un repertorio argumentativo muy inteligente, ni muy admirable.

Me abstengo de entrar en la discusión de qué tanta o qué tan poca prosperidad es capaz de producir la izquierda. Quiero más bien revelar lo que el repertorio argumentativo de la derecha oculta: que el capitalismo está poniendo al planeta al borde del colapso ecológico. No es que destruya países, es que está destruyendo las condiciones que hacen posible la vida aquí.

Hace años, el químico James Lovelock y la microbióloga Lynn Margulis desarrollaron la hipótesis Gaia. El nombre no debe llevarnos a equivocaciones. No se trata de una teoría esotérica sino de una hipótesis científica. Lo que dicen es que la Tierra es un sistema que se autorregula para brindar características óptimas para la vida contemporánea.

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Por ejemplo, la temperatura de la Tierra se mantiene estable a pesar del incremento notable de la energía solar desde el inicio de la vida en nuestro planeta. Esto es posible gracias a un círculo virtuoso entre los ecosistemas planetarios (principalmente marinos). La salinidad de los océanos también se ha mantenido constante en 3,5 % por millones de años. Esto ha sido un misterio, puesto que debería haber aumentado por el influjo de los ríos. Parece ser que hay procesos orgánicos que la han conservado así.

Sin embargo, el capitalismo está destruyendo estos sistemas naturales de autorregulación, puesto que es excesivamente eficiente en su extracción y procesamiento de recursos naturales, con lo cual introduce desequilibrios que el planeta no es capaz de corregir en poco tiempo.

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Esto es lo que los expertos llaman “la crisis del sistema Tierra”: el capitalismo lleva al clima, a los océanos, al agua dulce, a la biodiversidad, etc., a sus límites, impidiendo que el planeta pueda continuar manteniendo su capacidad de sostener la vida. Por eso, las poblaciones de mamíferos, pájaros, peces y anfibios han declinado en un 73 % desde 1970. Los insectos se están extinguiendo a un ritmo ocho veces mayor. Y como no nos importa su rol en el mantenimiento de la vida, hacemos como si nada estuviera pasando.

Y es justo aquí cuando debemos pensar una vez más en el socialismo. No quiero decir que tengamos que volver a la Unión Soviética. Ya conozco las respuestas automáticas de la derecha. Me refiero a un punto básico de la vieja socialdemocracia: que la política está por encima de la economía. Y que no solo debemos regular y vigilar al capital, sino que también debemos socializarlo cuando sea necesario para el bien común.

Pero parece que el fantasma de las expropiaciones produce más temor que el colapso de la vida en la Tierra. Se los digo con toda claridad: la situación es grave. Mucho más grave de lo que creemos. Mucho más grave que expropiar o regular férreamente a unos titanes de la industria. Varios de los sistemas que nos permiten respirar y alimentarnos están colapsando a un ritmo inusitado. Ojalá nuestro único problema fuera el calentamiento global (que tampoco lograremos frenar, porque primero están la industria y el libre comercio que el bienestar del planeta en su totalidad).

Es hora de tomarnos en serio el colapso de Gaia, de nuestra Tierra.