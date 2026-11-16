La IA tiene un potencial comunista

Desde hace unas semanas, desarrolladores independientes han estado usando la IA para crear réplicas de software carísimo. Por ejemplo, un desarrollador le pidió a Claude que hiciera una reconstrucción funcional de Photoshop. En vez de…

Hasta hace pocos meses pensaba que la IA era la típica herramienta despojadora al servicio de los grandes capitalistas. En efecto, los artistas, escritores, científicos y demás seres humanos cuyas obras entrenaban a la IA a cambio de nada. Unas pocas compañías de IA construyeron sus negocios con las obras de millones de personas sin pagarles un centavo.

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Desde hace unas semanas, desarrolladores independientes han estado usando la IA para crear réplicas de software carísimo. Por ejemplo, un desarrollador le pidió a Claude que hiciera una reconstrucción funcional de Photoshop. En vez de copiar el código original, la IA escribió un código diferente, pero con un resultado muy parecido al del software que le pidieron imitar. Su autor lo presenta como una reimplementación “de sala limpia”, es decir, hecha sin tocar el código original de Adobe. Su nombre es Photocraft y se puede descargar gratuitamente en internet.

Ese software no es perfecto. Todavía está en versión alpha y le falta mucho para reemplazar a Photoshop en el trabajo profesional. Y aun así, es una muestra de lo que hoy se puede hacer con IA.

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Las grandes compañías entrenaron sus IAs a partir de lo que sus críticos describen como una apropiación masiva de propiedad intelectual, y ahora la gente común y corriente está usando esas mismas IAs para hacerles a esas compañías algo parecido.

Pero esto no es simple piratería. La piratería copia el objeto y tiene sentido justo cuando el original es pago. En cambio, al reconstruir el comportamiento y las funciones de otro software, la IA conserva lo que valía la pena en él (por ejemplo, los menús, atajos y funciones de Photoshop) en un producto nuevo. Y, por lo tanto, seguiría teniendo sentido aunque el original dejase de ser pago.

Ahora bien, también hay piratería con IA. Nintendo estrenó hace poco el juego “Zelda: Ocarina of Time” para su consola más reciente, la Switch 2. En principio, ese juego solo se podía correr en la consola para la que fue creado. El objetivo de Nintendo con esto es aumentar las ventas de su propia consola.

Un grupo de personas utilizó la IA para que Zelda pudiera correrse en un computador de escritorio. Lo que hicieron fue transformar el código original del juego, diseñado para la Switch 2, de manera que corriese de forma nativa en Windows o Mac.

Hay especulación online que indica que muchos equipos de desarrolladores intentarán hacer exactamente esto con el juego más costoso de la historia: GTA VI, cuyo presupuesto se estima en más de mil millones de dólares. Este saldrá el 19 de noviembre solo para PlayStation 5 y Xbox Series, sin versión de PC anunciada. Pero si los equipos logran su cometido, los usuarios de PC podrían jugarlo de manera no autorizada, gracias a la IA, poco después de su lanzamiento.

La IA empezó como un proceso de desposesión de las obras de millones de seres humanos. Pero hoy se está convirtiendo también en una herramienta para socializar, casi comunizar, lo que antes era propiedad privada de poderosísimas compañías. Aun así, esas herramientas de IA siguen siendo de unas pocas empresas y, a mi juicio, el sistema legal está hecho en buena medida a su medida. Por lo pronto, la fuerza capitalista va ganando, aunque podemos alegrarnos de que el capitalismo encuentre resistencias justo en sus propias tecnologías de desposesión.