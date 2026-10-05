Uribe es un socialdemócrata (y otros mitos sobre la socialdemocracia)

Si fuera por eso, el Imperio Romano, que construía acueductos, distribuía pan, ofrecía espectáculos públicos y pavimentaba caminos, sería socialdemócrata. O también el fascismo, que tuvo su política social, así fuera discriminatoria….

Álvaro Uribe es un socialdemócrata. O eso dicen María Fernanda Cabal y Enrique Gómez. Por supuesto, se equivocan. Pero su acusación no suena del todo ridícula a mucha gente, puesto que en Colombia tenemos una idea muy estrecha de lo que es la socialdemocracia. Básicamente, muchos creen que cuando el Estado hace cosas, y sobre todo cuando tiene política social, hay socialdemocracia.

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Si fuera por eso, el Imperio Romano, que construía acueductos, distribuía pan, ofrecía espectáculos públicos y pavimentaba caminos, sería socialdemócrata. O también el fascismo, que tuvo su política social, así fuera discriminatoria. Cualquiera que piense el asunto de buena fe puede ver que no es así.

El contexto importa. La socialdemocracia es un proyecto para hacer realidad los ideales ilustrados: autonomía del individuo, progreso, derechos universales, igualdad, solidaridad. Por eso opera dentro de la democracia y trata a las personas como ciudadanos, no como súbditos, o como piezas en un teatro de guerra (como el fascismo).

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Además, va más allá de la política social. Busca equilibrar el poder entre trabajadores y empresas mediante sindicatos y negociación colectiva. Usa los impuestos y la política económica para crear pleno empleo y reducir la desigualdad. Regula los mercados y el poder económico. Refuerza la democracia por medio de la igualdad material, para que el dinero pese menos en la política. Por último, aspira a desmercantilizar parte de la vida económica, de modo que la salud o la pensión sean derechos y no dependan de cuánto pueda pagar cada uno.

La incomprensión sobre la socialdemocracia no termina ahí. Algunos dicen que es un lastre para el desarrollo porque implica un alto gasto público. En Colombia, el argumento toma esta forma: "nuestro país tiene un gasto público superior al que tenían los países europeos en niveles similares de desarrollo. Hay que reducirlo para alcanzarlos".

Pero la historia lo desmiente. Suecia tenía en 1960 el PIB per cápita que Colombia tiene hoy, cuando ya llevaba casi 30 años de gobiernos socialdemócratas, desde 1932. Esa década fue de gran crecimiento de los derechos sociales en ese país. Suecia tampoco dejó de enriquecerse entretanto, y el tamaño de su gasto público era similar al de Colombia hoy.

Por lo demás, el gasto público en derechos no ralentiza el desarrollo si se invierte bien. Es fácil verlo si volteamos la arepa: ¿cuánto retrasa el desarrollo que los niños no estén bien nutridos, que no tengan buena salud o que no reciban una buena educación? ¿Acaso eso no afecta la productividad? ¿O es que lo único que la daña son los impuestos y las regulaciones?

La socialdemocracia no solo no es un lastre sino que ha sido uno de los proyectos más exitosos de la humanidad: los países que la aplicaron con seriedad lograron resultados que figuran entre los mejores del mundo en esperanza de vida, educación y desigualdad.

E incluso si de verdad ralentizara un poco el crecimiento del PIB, los socialdemócratas podemos tener la conciencia tranquila. El PIB por sí solo no mide si una persona puede estudiar, curarse o vivir sin hambre. Un país puede ser muy rico en las tablas de Excel y ofrecer condiciones malas de vida para sus ciudadanos. Lo importante es cómo se traduce el PIB en bienestar. Y los socialdemócratas son muy buenos traduciéndolo.

Es hora de que volvamos a pensar en la socialdemocracia en Colombia. Eso no quiere decir que tengamos que importar el modelo sueco aquí. Ellos inventaron uno para sus propias necesidades. Nosotros podemos hacer lo mismo, de manera que superemos los problemas que arruinan las vidas de millones de colombianos.