Hay una palabra que los gobiernos de vocación autoritaria aprenden pronto: “activista”. Al periodista que investiga y no se suma al coro de alabanzas del gobierno se le retira el nombre de su oficio y se le asigna el de activista disfrazado. Europa no escapa a esa situación. En febrero de 2021, los oyentes de Klubrádió, una emisora independiente de Budapest, dejaron de encontrarla en el dial. El regulador húngaro le negó su frecuencia. Sus periodistas no habían dejado de ejercer la crítica frente al gobierno de Viktor Orbán. A principios de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que Hungría había violado el…

Hay una palabra que los gobiernos de vocación autoritaria aprenden pronto: “activista”. Al periodista que investiga y no se suma al coro de alabanzas del gobierno se le retira el nombre de su oficio y se le asigna el de activista disfrazado. Europa no escapa a esa situación. En febrero de 2021, los oyentes de Klubrádió, una emisora independiente de Budapest, dejaron de encontrarla en el dial. El regulador húngaro le negó su frecuencia. Sus periodistas no habían dejado de ejercer la crítica frente al gobierno de Viktor Orbán. A principios de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que Hungría había violado el derecho comunitario. No siempre hace falta prohibir un medio; a veces bastan los instrumentos administrativos del Estado para volver difícil su existencia.

En Colombia este episodio adquiere actualidad al conocerse el anuncio de la visita sin motivos claros de la Superintendencia de Sociedades a La Silla Vacía pocos días después de que un estratega del presidente atacara públicamente al medio. Nadie discute las facultades de inspección; los medios deben cumplir la ley como cualquier otra empresa. No obstante, la legalidad no puede convertirse en pretexto para la arbitrariedad.

Las facultades de inspección hacen aporte de una conquista histórica. Lo que antes era exclusivo de una casa dinástica se convirtió en algo público e impersonal. Lo afirmó Norbert Elias en El proceso de la civilización. Utilizarlas para responder a un medio crítico desnaturaliza su carácter público y las devuelve al servicio de intereses particulares. El problema no es el ejercicio del poder, sino cómo este es empleado para fines distintos de aquellos que justifican su existencia.

Las facultades del Estado no son propiedad de quienes ocupan transitoriamente sus cargos ni son instrumentos para dirimir antipatías personales. Cuando una autoridad emplea sus atribuciones para intimidar a quien la cuestiona, incurre en una forma de desviación del poder al transformar una potestad pública, instituida para servir al interés general, en un recurso al servicio de intereses particulares. El abuso no siempre consiste en hacer algo que la ley prohíbe; también puede consistir en utilizar lo que la ley permite para un propósito que la ley no autoriza, como sucedió con La Silla Vacía.

La defensa de la libertad de prensa es un principio democrático que debe sostenerse frente a gobiernos de cualquier signo político, pues la tentación autoritaria, como el viento, sopla desde distintos cuadrantes. Cuando las instituciones llamadas a regular, como es el caso de la Superintendencia de Sociedades, se convierten en instrumentos de intimidación, el daño trasciende a los periodistas: alcanza a sus fuentes, a sus lectores y, sobre todo, a quienes podrían renunciar a hablar por temor a las consecuencias. Varios hechos recientes encienden esa alarma. El reproche de un vecino es una opinión, el del Estado puede convertirse en una política, aunque abiertamente no se reconozca.

Algunos ciudadanos se preguntan ¿cuál será el próximo medio independiente en ser intimidado? El periodismo no tiene la obligación de tranquilizar al poder, sino de interrogarlo. Llamar activista al periodista es una manera de descalificar sus preguntas sin responderlas. Una democracia puede soportar la crítica, incluso cuando esta es considerada incómoda o injusta. Ello no es infrecuente. Lo que no puede permitirse es que las instituciones del Estado se utilicen para castigar a quienes la ejercen. Cuando el poder pretende una prensa sumisa, no está defendiendo su legitimidad: está poniendo a prueba los límites de la democracia.

wilderguerra@gmail.com