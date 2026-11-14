Uribia, entre las mañanas y el miedo

Con los años llegaron comerciantes del interior que abrieron locales, depósitos y ferreterías. Después, durante la crisis venezolana, arribaron familias wayuu y criollas. La población creció y perdió su antigua escala.

Era la Uribia diseñada por Eduardo Londoño Villegas en 1935: una población modesta, de calles convergentes en una plaza presidida por un obelisco.

Mi tío Rafael Pana me preguntó una mañana qué era lo que más me gustaba de Uribia. Tenía cinco años y respondí sin vacilar: las mañanas. Me gustaban su luz, su viento y la familiaridad de un pueblo donde todos se conocían.

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La expansión estuvo acompañada de cambios inquietantes: aumentaron las extorsiones y los homicidios y se extendió el tráfico de narcóticos. Para entender lo que ocurre hoy en Uribia no basta, sin embargo, con observar su crecimiento urbano. Es necesario mirar lo que sucede en el resto de su territorio y sus conexiones con otras regiones.

Uribia tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados y supera en extensión a varios departamentos. Limita con Venezuela por tierra y mar y cuenta con puertos y embarcaderos formales e informales. Estos sirven a la pesca y al intercambio comercial, pero también pueden ser aprovechados para tráficos ilícitos. A ello se suma el potencial eólico y solar de La Guajira. Sobre un mismo territorio confluyen, por tanto, intereses económicos muy distintos, que no deben confundirse.

Para operar allí, las organizaciones criminales no necesitan controlar cada lugar ni ejecutar todas las operaciones. Recurren a intermediarios y redes locales para transportar, almacenar, vigilar o embarcar mercancías. Esa tercerización les permite coordinar actividades entre lugares distantes sin mantener en todos ellos una presencia armada visible.

El ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen formas distintas de presencia y actuación en este territorio. No constituyen una estructura única, ni sus relaciones pueden reducirse a una disputa permanente: también pueden establecer conexiones mediante intermediarios, corredores y redes de transporte. Lo que ocurre en Uribia exige mirar hacia la Sierra Nevada, el Catatumbo, Venezuela y las islas del Caribe.

A comienzos de noviembre, las autoridades incautaron en aguas del Caribe, frente a La Guajira, 104 armas que, según información oficial, estarían destinadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. También se informó de una red que acopiaba cocaína en la Alta Guajira y la transportaba en lanchas rápidas hacia islas del Caribe. Aunque estos hechos no demuestran por sí solos la existencia de una misma cadena operativa, permiten advertir el alcance de las conexiones que pasan por la península.

La continuidad territorial entre Colombia y Venezuela contrasta con las dificultades de coordinación entre ambos Estados. Las organizaciones armadas encuentran oportunidades de movilidad y refugio en esa distancia. Por ello, la respuesta a sus operaciones no puede quedar limitada a las actuaciones de cada país dentro de sus fronteras: requiere cooperación bilateral.

También circulan formas de ejercer la violencia. La extorsión, la intimidación, el control social y el secuestro forman parte de repertorios que las organizaciones armadas transmiten y que algunos actores locales han aprendido a reproducir. No se trata únicamente del movimiento de armas o narcóticos, sino de la difusión de prácticas que alteran la vida cotidiana y las relaciones entre los habitantes.

El secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, ocurrido el 11 de noviembre, y el de una oficial militar en Arauca, así como los reportes sobre posibles traslados a Venezuela, plantean interrogantes sobre el uso de la frontera en estas prácticas. Esos reportes deben esclarecerse sin dar por confirmado lo que todavía es materia de investigación.

La vinculación de algunos individuos wayuu a las economías criminales no permite atribuir una responsabilidad colectiva a su pueblo. Muchos wayuu padecen las amenazas, las extorsiones y la coerción de esas mismas organizaciones. Comprender las redes locales que sirven al crimen exige distinguirlas de las comunidades entre las que operan.

A la pregunta de mi tío Rafael Pana todavía respondería lo mismo: las mañanas. Quisiera que sus habitantes pudieran recibirlas sin miedo, con las puertas abiertas a la luz y al viento que hicieron feliz mi infancia.

wilderguerra@gmail.com